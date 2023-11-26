في حركة استعراضية مفاجئة.. كتائب القسام تُسلم الدفعة الثالثة من الرهائن في قلب مدينة غزة وسط هتاف الأهالي
إنه اليوم الثالث من تطبيق الهدنة المتفق عليها بين الجانب الإسرائيلي وحماس، حيث فاجئ جنود المقاومة الفلسطينية الجميع، بظهور مميز في قلب مدينة غزة بالشمال الذي ادعى الكيان الصهيوني السيطرة عليه، لتسليم الرهائن للصليب الأحمر في قلب عاصمة القطاع.
ظهور فريد لكتائب القسام
قامت كتائب القسام الزراع العسكري لحركة حماس بتسليم الرهائن الإسرائيلية لمنظمة الصليب الأحمر، التي تقوم بدورها في توصيل الرهائن إلى إسرائيل، وقد ظهرت بشكل مفاجئ في قلب مدينة غزة بالشمال وسط هتاف وفرحة الأهالي.
شاب يقبّل رأس أحد مجاهدي كتائب القسام أثناء ظهورهم في شوارع مدينة غزة لتسليم الأسرى الصهاينة اليوم ضمن التهدئة الإنسانية وصفقة التبادل pic.twitter.com/bt5HP29hKg
— رضوان الأخرس (@rdooan) November 26, 2023
الدفعة الثالثة من الرهائن
أعلنت حركة حماس أن الدفعة الثالثة من الرهائن كانت تضم 17 رهينة، منهم 14 رهينة إسرائيلية، 13 متفق عليهم وواحد يحمل الجنسية الروسية وفقا لوساطة الرئيس الروسي بوتين، كما أفرجت حماس على 3 من تايلاند خارج الاتفاقية، وجدير بالذكر أن الدفعة الثانية بالأمس، شهدت تسليم 7 رهائن من تايلاند أيضا سرحتهم حماس من خارج الاتفاقية لدواعي إنسانيه، ومن جانبه التزم الجانب الإسرائيلي اليوم بالإفراج عن 39 أسير فلسطيني بالسجون.
عقب تسليمهم الأسرى.. مقاتلون من "كـ.ـتـ.ـا.ئـ.ـب الـ.ـقـ.ـسـ.ـا.م" بكامل عتادهم ينتشرون في شوارع مدينة #غزة وسط احتفاء الأهالي pic.twitter.com/u1DckXH6YK
— الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) November 26, 2023