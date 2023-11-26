أخبار فلسطين

في حركة استعراضية مفاجئة.. كتائب القسام تُسلم الدفعة الثالثة من الرهائن في قلب مدينة غزة وسط هتاف الأهالي

صفاء المشهور

إنه اليوم الثالث من تطبيق الهدنة المتفق عليها بين الجانب الإسرائيلي وحماس، حيث فاجئ جنود المقاومة الفلسطينية الجميع، بظهور مميز في قلب مدينة غزة بالشمال الذي ادعى الكيان الصهيوني السيطرة عليه، لتسليم الرهائن للصليب الأحمر في قلب عاصمة القطاع.

كتائب القسام تسلم الدفعة الثالثة من الرهائن في قلب غزة

سيارات الصليب الأحمر

ظهور فريد لكتائب القسام

قامت كتائب القسام الزراع العسكري لحركة حماس بتسليم الرهائن الإسرائيلية لمنظمة الصليب الأحمر، التي تقوم بدورها في توصيل الرهائن إلى إسرائيل، وقد ظهرت بشكل مفاجئ في قلب مدينة غزة بالشمال وسط هتاف وفرحة الأهالي.

الدفعة الثالثة من الرهائن

أعلنت حركة حماس أن الدفعة الثالثة من الرهائن كانت تضم 17 رهينة، منهم 14 رهينة إسرائيلية، 13 متفق عليهم وواحد يحمل الجنسية الروسية وفقا لوساطة الرئيس الروسي بوتين، كما أفرجت حماس على 3 من تايلاند خارج الاتفاقية، وجدير بالذكر أن الدفعة الثانية بالأمس، شهدت تسليم 7 رهائن من تايلاند أيضا سرحتهم حماس من خارج الاتفاقية لدواعي إنسانيه، ومن جانبه التزم الجانب الإسرائيلي اليوم بالإفراج عن 39 أسير فلسطيني بالسجون.

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صفاء المشهور

كبير كيميائيين مهتم بالصحافة والإعلام، حاصلة على دبلوم الدراسات الإسلامية، أهوى القراءة في شتى المجالات، يسعدني العمل في نجوم مصرية لتنوع ودقة الأخبار.

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