في بيان رسمي.. رئيس ناميبيا يستنكر دعم ألمانيا لإسرائيل في المحكمة الدولية

أصدر المركز الإعلامي لرئاسة دولة ناميبيا بيان استنكر فيه الدعم المُقدم من دولة ألمانيا لإسرائيل، حيث أعلنت ألمانيا رفضها لائحة الاتهام التي تقدمت بها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، والتي تتهم إسرائيل بارتكاب جريمة إبادة جماعية في قطاع غزة منذ أحداث السابع من أكتوبر الماضي.

بيان رئاسة ناميبيا عن دعم ألمانيا لإسرائيل- منصة X

أشار البيان أن جمهورية ألمانيا ارتكبت من قبل إبادة جماعية في حق دولة ناميبيا وذلك أثناء احتلالها في الفترة من 1904- 1908 والتي راح ضحيتها عشرات الآلاف من شعب ناميبيا على يد القوات الألمانية، فيما لم تقم ألمانيا بالتكفير عن جرائمها خلال الفترة الماضية وفق ما ذكره البيان الصادر عن رئاسة ناميبيا، فيما أعرب الرئيس عن قلقه من دعم ألمانيا لإسرائيل في المحكمة الدولية والذي أعلنته يوم 12 يناير، وذلك من خلال رفض لائحة الاتهام التي قدمتها جنوب أفريقيا والتي تشير إلى ارتكاب إسرائيل جريمة إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني.

Namibia rejects Germany’s Support of the Genocidal Intent of the Racist Israeli State against Innocent Civilians in Gaza

On Namibian soil, #Germany committed the first genocide of the 20th century in 1904-1908, in which tens of thousands of innocent Namibians died in the most… pic.twitter.com/ZxwWxLv8yt

— Namibian Presidency (@NamPresidency) January 13, 2024