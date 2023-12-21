في اليوم 76 من حرب غزة.. مفاوضات من أجل هدنة في ظل استمرار القصف الإسرائيلي على غزة
يستمر التصعيد العسكري في المنطقة، والتقارير تشير إلى استمرار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.
بعض النقاط الرئيسية لأخر الأحداث
- تكثيف القصف: الجيش الإسرائيلي واصل القصف، وكانت خان يونس ومعبر كرم أبو سالم هما من بؤر التركيز، الغارات تسببت في إطلاق أعمدة كثيفة من الدخان في سماء المنطقة.
- استهداف معبر كرم أبو سالم: تم تأكيد استهداف معبر كرم أبو سالم، الذي يعتبر مفتاحًا لحركة التجارة والتنقل بين إسرائيل وقطاع غزة، الهجوم أسفر عن مقتل أربعة أشخاص، بينهم مدير المعبر باسم غبن.
- المفاوضات للهدنة: في الوقت نفسه، تستمر المفاوضات والمشاورات للوصول إلى هدنة في النزاع بين إسرائيل وحركة حماس، يُحاول الوسطاء الدوليون والجهات المعنية التسارع لإيجاد حلاً لإنهاء التصعيد الحالي.
- تصاعد الأزمة الإنسانية: الأحداث الجارية تؤدي إلى تصاعد الأزمة الإنسانية في القطاع، حيث يتعرض المدنيون لخطر الإصابة والنزوح، مما يجعل الحاجة إلى وقف فوري للقتال أمرًا ضروريًا.
- اتهام إسرائيل لحماس: الجيش الإسرائيلي اتهم حركة حماس باستخدام المدنيين كدروع بشرية وإخفاء الأسلحة في المدارس، هذه الاتهامات تأتي بينما تستمر المعركة العسكرية في قطاع غزة.
- الجهود الدبلوماسية للوصول إلى هدنة: تتواصل الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى هدنة جديدة في النزاع، ووصل رئيس المكتب السياسي لحماس، إسماعيل هنية، إلى القاهرة لمناقشة هدنة مؤقتة مقابل إطلاق سراح أسرى إسرائيليين، كما من المتوقع أن يتوجه زياد النخالة من حركة الجهاد الإسلامي إلى القاهرة أيضًا.
- محادثات إسرائيل مع قطر والولايات المتحدة: أعلنت إسرائيل عن سلسلة من المحادثات مع قطر والولايات المتحدة بهدف التوصل إلى هدنة وإطلاق سراح المزيد من الرهائن.
- تأجيل التصويت في مجلس الأمن: تم تأجيل التصويت على قرار إماراتي لوقف القتال وزيادة المساعدات لغزة في مجلس الأمن بسبب استخدام الولايات المتحدة حق النقض، من المقرر أن يتم إجراء التصويت في وقت لاحق.
- الحالة الإنسانية في غزة: النزاع الحالي تسبب في دمار هائل في غزة، مع مستشفيات خارجة عن الخدمة ونزوح العديد من السكان، تحتاج المنطقة إلى مساعدات إنسانية عاجلة للتعامل مع الوضع الإنساني الصعب.