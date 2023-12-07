فيديو لحاخام يهودي يوضح: ماذا تقول التوراة عن قتل الأطفال

عرض أسامة حمدان، عضو بارز في حركة حماس فيديو لحاخام يهودي، يقرأ أسفار من التوراة ” المحرفة “، تأمر بقتل الأطفال، والأعداء عموما لا أحد منهم يستحق الحياة، حيث بلغت عدد ضحايا القصف الإسرائيلي 16 ألف فلسطيني، منهم 6000 تقريبا من الأطفال.

قتل أكثر من 5000 طفل فلسطيني

لاتكن رحيما بالطفل

هكذا يأمرهم الكتاب بالإبادة الجماعية، ولاسيما الأطفال، فهم سيكبرون ويكونوا رجالا من الأعداء، لا يستحق أي منهم الحياة، وكذلك يبيح لهم الحاخام اليهودي، اغتصاب غير اليهوديات أثناء الحروب، هذا الذي يجدونه في التوراة التي بين أيديهم، حيث أن في سفر التثنية الإصحاح 16:20، يقول عن الحروب ” لا تسمح لأي شخص بالبقاء على قيد الحياة، لا شيء، لا رحمة “، كما يوجد في إصحاح 19:25 يقول ” محو ذكر عماليق تماما من الوجود” وهذا يشمل الرجال والنساء والأطفال.