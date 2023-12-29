فيديو لأحد أبطال المقاومة يموت ساجدا..وعصابات الاحتلال تنهب الممتلكات

فيديو ينتشر بسرعة البرق على مواقع التواصل الاجتماعي لمقاوم فلسطيني، يأبى ألا يموت إلا ساجدا، في معركة يبذل فيها الدماء طلبا للنصر واسترداد الأرض والكرامة أو الشهادة بينما ينتشر فيديو آخر لعصابات الصهاينة، يسرقون المحلات في غزة، بعدما سرقوا الأرض والحرث.

مقاوم فلسطيني يموت ساجدا

فيديو المقاوم الفلسطيني

في الوقت الذي قام الاحتلال، بتصوير هذا الفيديو، ونشره عبر قنواته من باب النصر والشماتة، في قتل ذلك المقاوم الفلسطيني، الإرهابي بزعمهم، أبهر العالم المشهد، وقوة هذا الشهيد الإيمانية، حيث يستجمع قواه رغم جراحه، ويرفع السبابة للتوحيد، ثم يسجد ويلفظ أنفاسه الأخيرة ساجدا لله، فهنيئا له الشهادة.

في كل تأبين شهيد أو ميت كنت أختم كلامي بدعاء سمعه مني كثير ممن يعرفني: اللهم إذا قدرت عليَّ الموت فلا تقبضني إلا في أحب المواطن إليك اللهم إذا قدرت علي الموت فلا تقبضني إلا في موطنٍ تحب أن تراني فيه اللهم إذا قدرت علي الموت فاقبضني إليك مجاهدا ساجدا مقبلا غير مدبر أدعو بهذا… pic.twitter.com/B2wjVtfTeB — د.حذيفة عبدالله عزام (@huthaifaabdulah) December 29, 2023

كمائن المقاومة لجيش الاحتلال

كما تم عرض فيديو جديد، بثته قناة الجزيرة الإخبارية، لكمائن عقدتها كتائب القسام، لجيش الاحتلال شرق غزة.

مشاهد جديدة حصلت عليها الجزيرة لمعارك "كتـ.ـائب القسـ.ـام" والجيش الإسرائيلي في حيي الدرج والتفاح شرق #غزة pic.twitter.com/qwreh3KhDV — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) December 29, 2023

القوات الإسرائيلية تنهب المحلات

على الجانب الآخر، الجيش الإسرائيلي الغير أخلاقي، يسرق جميع مقدرات غزة، حيث تتجاوز المسروقات، عشرات الملايين من الدولارات.

المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان يقول إن جيش الاحتـ ـلال يطلق العنان لجنوده للإقدام على ممارسات غير أخلاقية بحق المدنيين في غزة، وتجاوزت السرقات عشرات ملايين الدولارات وفق تقدير أولي pic.twitter.com/6l5t8gGuBd — Dr.Sam Youssef Ph.D.,M.Sc.,DPT. (@drhossamsamy65) December 29, 2023

عصابات القوات الإجرامية