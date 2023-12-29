أخبار فلسطين

فيديو لأحد أبطال المقاومة يموت ساجدا..وعصابات الاحتلال تنهب الممتلكات

صفاء المشهور

فيديو ينتشر بسرعة البرق على مواقع التواصل الاجتماعي لمقاوم فلسطيني، يأبى ألا يموت إلا ساجدا، في معركة يبذل فيها الدماء طلبا للنصر واسترداد الأرض والكرامة أو الشهادة بينما ينتشر فيديو آخر لعصابات الصهاينة، يسرقون المحلات في غزة، بعدما سرقوا الأرض والحرث.

فيديو لأحد أبطال المقاومة يموت ساجدا

مقاوم فلسطيني يموت ساجدا

فيديو المقاوم الفلسطيني

في الوقت الذي قام الاحتلال، بتصوير هذا الفيديو، ونشره عبر قنواته من باب النصر والشماتة، في قتل ذلك المقاوم الفلسطيني، الإرهابي بزعمهم، أبهر العالم المشهد، وقوة هذا الشهيد الإيمانية، حيث يستجمع قواه رغم جراحه، ويرفع السبابة للتوحيد، ثم يسجد ويلفظ أنفاسه الأخيرة ساجدا لله، فهنيئا له الشهادة.

كمائن المقاومة لجيش الاحتلال

كما تم عرض فيديو جديد، بثته قناة الجزيرة الإخبارية، لكمائن عقدتها كتائب القسام، لجيش الاحتلال شرق غزة.

القوات الإسرائيلية تنهب المحلات

على الجانب الآخر، الجيش الإسرائيلي الغير أخلاقي، يسرق جميع مقدرات غزة، حيث تتجاوز المسروقات، عشرات الملايين من الدولارات.

عصابات القوات الإجرامية

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عن الكاتب:
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صفاء المشهور

كبير كيميائيين مهتم بالصحافة والإعلام، حاصلة على دبلوم الدراسات الإسلامية، أهوى القراءة في شتى المجالات، يسعدني العمل في نجوم مصرية لتنوع ودقة الأخبار.

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