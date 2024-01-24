فيديو.. طحن علف الحيوانات للحصول على الخبز في شمال غزة

انتشرت عدة فيديوهات للمواطنين يقومون بطحن أعلاف الحيوانات من أجل الحصول على خبز وذلك في شمال قطاع غزة، حيث اشتد الحصار على سكان القطاع من قبل قوات الاحتلال بعد مرور أكثر من 100 يوم على أحداث السابع من أكتوبر.

صورة الصحفي أنس الشريف وسط مواطنين يجمعون الاعلاف لتصبح خبز- الجزيرة الإخبارية

طحن علف الحيوانات

يلجأ سكان بعض المناطق في قطاع غزة وخاصة الشمال إلى طحن أعلاف الحيوانات وخبزها على النار من أجل الحصول على طعام، حيث حذرت الأمم المتحدة في وقت سابق أن القطاع يشهد مجاعة تعرف بأكثر من 2 مليون من مواطني القطاع، والذي بدأ كثير منهم في تسول أي أطعمة متاحة من أجل مواجهة المجاعة إضافة إلى تناول مياه ملوثة وانقطاع الخدمات الأساسية في غزة.

مع استمرار الحصار على القطاع وانعدام المواد الغذائية.. سكان شمال #غزة يضطرون إلى طحن علف الحيوانات بدلًا من الدقيق pic.twitter.com/oKnFL2lm3Q — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) January 22, 2024

مجاعة قطاع غزة

أعلنت السلطات المصرية عن دخول عدد كبير من الشاحنات عبر معبر رفح من أجل دعم الشعب الفلسطيني داخل القطاع، ولكن لا يزال يحتاج القطاع إلى كميات أكبر من مواجهة المجاعة، إضافة إلى صعوبة إيصال المساعدات الغذائية والأدوية إلى بعض المناطق داخل قطاع غزة والتي تشهد مناطق صراع مثل خان يونس وغيرها من المناطق في مدينة غزة شمال القطاع.

المعاناة تزداد يومًا بعد يوم

بسبب الحصار الإسرائيلي الخانق والمستمر على مدينة غزة وشمال القطاع، عدد من الأطفال في مدارس النازحين يقومون بتنظيف وفرز ما تبقى من علف الحيوانات ليتم طحنها للحصول على الدقيق في ظل المجاعة الكبيرة التي يعاني منها الأهالي. pic.twitter.com/ecaXjij6UE — أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) January 22, 2024

أكل لحم الحيوانات

مع اشتداد المجاعة في شمال القطاع تداول العديد من الناس أخبار حول تناول سكان شمال القطاع لحوم حيوانات غير صالحة للأكل مثل القطط والكلاب، وهو ما شبهه البعض بالشدة المستنصرية في مصر، إذ يلجأ الناس لتناول أي أطعمة تسد المجاعة بالأخص عن الكبار والأطفال.