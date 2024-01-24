أخبار فلسطين

فيديو.. طحن علف الحيوانات للحصول على الخبز في شمال غزة

محمد عثمان

انتشرت عدة فيديوهات للمواطنين يقومون بطحن أعلاف الحيوانات من أجل الحصول على خبز وذلك في شمال قطاع غزة، حيث اشتد الحصار على سكان القطاع من قبل قوات الاحتلال بعد مرور أكثر من 100 يوم على أحداث السابع من أكتوبر.

طحن علف الحيوانات

صورة الصحفي أنس الشريف وسط مواطنين يجمعون الاعلاف لتصبح خبز- الجزيرة الإخبارية

طحن علف الحيوانات

يلجأ سكان بعض المناطق في قطاع غزة وخاصة الشمال إلى طحن أعلاف الحيوانات وخبزها على النار من أجل الحصول على طعام، حيث حذرت الأمم المتحدة في وقت سابق أن القطاع يشهد مجاعة تعرف بأكثر من 2 مليون من مواطني القطاع، والذي بدأ كثير منهم في تسول أي أطعمة متاحة من أجل مواجهة المجاعة إضافة إلى تناول مياه ملوثة وانقطاع الخدمات الأساسية في غزة.

مجاعة قطاع غزة

أعلنت السلطات المصرية عن دخول عدد كبير من الشاحنات عبر معبر رفح من أجل دعم الشعب الفلسطيني داخل القطاع، ولكن لا يزال يحتاج القطاع إلى كميات أكبر من مواجهة المجاعة، إضافة إلى صعوبة إيصال المساعدات الغذائية والأدوية إلى بعض المناطق داخل قطاع غزة والتي تشهد مناطق صراع مثل خان يونس وغيرها من المناطق في مدينة غزة شمال القطاع.

أكل لحم الحيوانات

مع اشتداد المجاعة في شمال القطاع تداول العديد من الناس أخبار حول تناول سكان شمال القطاع لحوم حيوانات غير صالحة للأكل مثل القطط والكلاب، وهو ما شبهه البعض بالشدة المستنصرية في مصر، إذ يلجأ الناس لتناول أي أطعمة تسد المجاعة بالأخص عن الكبار والأطفال.

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عن الكاتب:
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محمد عثمان

بكالوريوس إعلام قسم صحافة بكتب في صناعة المحتوى من 3 سنين، وبحب الكتابة الإلكترونية عن كل حاجة.

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