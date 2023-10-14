فيديو| داعية إسلامي عن حرب غزة: معاصينا سبب ذلنا وتحكم أعدائنا وأذيالهم فينا

قال الداعية الإسلامي الأردني، إياد قنيبي، موجهاً رسالة لكل العالم الإسلامي “لابد علينا جميعا أن نطالب بالمناصرة الكاملة لأهل غزة، أهلنا الذين مسحوا عارنا لعشرات السنوات، وشفوا صدورنا، وأحيوا فينا معاني العزة والكرامة الإسلامية، وكسروا أصنام النظام الدولي، والكيان الحقير التابع لهم”.

د.إياد قنيبي- المصدر: إكس

وتابع قنيبي خلال مقطع فيديو نشره على حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «إكس» “أهلنا الذين قدموا درسا عقديا لأبنائنا، ولولا مثل هذه البطولات لخشي عليهم أن يظنوا أن الكفار لا غالب لهم، وأنهم خارج قهر الله، حاشا لله، أهلنا الذين ناصروا الأقصى من مكانهم الذي هم فيه محاصرون الآن”، واستطرد قنيبي خلال حديثه “من الخيانة أن لا ننصرهم بكل ما نستطيع”.

ماذا يمكننا أن نقدم لأهل غزة؟

وفي معرض حديثه عن كيفية نصرة أهل غزة، ذكر قنيبي سلسلة خطوات يستطيع بها كل مسلم أن ينصر أهل غزة من خلالها، وهي كما يلي: