فيديو.. أفيخاي ادرعي ينشر اعتراف أحمد كحلوت مدير مستشفى كمال عدوان بتحويل المستشفى لمنشأة عسكرية

نشر أفيخاي ادرعي المتحدث باسم قوات الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين فيديو يظهر مدير مستشفى كمال عدوان أحمد كحلوت وهو يدلي باعترافات عن تواجد حماس في داخل المستشفى، حيث تروج إسرائيل منذ بداية حربها واستهداف المستشفيات أن حماس تستخدمها قاعدة لها، وهو ما لم تنجح إسرائيل في إثباته حيث واجهت اعتراضات دولية كبيرة نتيجة حصارها لمستشفيات والتسبب في وقوع عدد كبير من الضحايا من الفلسطينيين لذلك تحاول أن تجد مبررا لقيامها باستهداف تلك المستشفيات.

آثار قصف إسرائيل في شمال قطاع غزة- الجزيرة الإخبارية

مدير مستشفى كمال عدوان

جاءت تلك الاعترافات بعد القبض على أحمد كحلوت مدير المستشفى حيث وقعت مستشفى كمال عدوان لاستهداف قوات الاحتلال وبعد القبض على أحمد كحلوت تداول أفيخاي ادرعي هذا الفيديو الذي يوثق اعترافه ضد حماس، وعلى الرغم من إدانة كحلوت لحماس في الاعترافات إلا أن تلك الاعترافات مزيفة حيث تحاول إسرائيل تبرئة نفسها من خلال إجبار الأسرى بالإدلاء بأي اعتراف تريده، وذلك نتيجة تعذيب أو خوفا على حياة أسرته، وهو جزء من الحرب الإعلامية التي تستخدمها قوات الاحتلال، إذ تمارس إسرائيل جرائم كبيرة داخل قطاع غزة منذ 70 يوما.

#عاجل مدير مستشفى كمال عدوان في جباليا أحمد كحلوت يعترف بإقدام حماس على تحويل المستشفى إلى منشأة عسكرية تخضع للسيطرة الحمساوية

⭕️تم تجنيدي لحماس عام 2010 برتبة عميد. هناك في المستشفى موظفون هم من العناصر العسكرية التابعة لكتائب القسام ⭕️خلال التحقيق معه يهاجم أحمد كحلوت قيادة… pic.twitter.com/HeFUQV30DH — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) December 19, 2023

اقتحام مستشفى كمال عدوان

ذكر أحمد كحلوت في الاعترافات المصورة أن حماس تختبئ داخل المستشفى لأنها تعتبره مكانا آمنا على الرغم من الادعاء سابقا أن حماس تختبئ في الإنفاق ولا يمكنهم التنقل على الأرض، ولكن تقوم المقاومة بنشر العديد من الفيديوهات لاستهداف القوات الإسرائيلية بعيدا عن المستشفيات، كما ذكر أحمد كحلوت وجود مكاتب لحماس في المستشفيات لقادة مثل مجدي أبو عمشة ومشير المصري.

وعلى جانب آخر طالبت وزارة الصحة في غزة بفتح تحقيق عاجل بمجزرة مستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة حيث تم حصار الأطفال لأيام دون طعام أو ماء إضافة إلى القيام بقصف المستشفى.