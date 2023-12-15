فشلت في القتال وتلجأ للخيانة.. إسرائيل تعرض مليون دولار لمن يرشد عن قادة حماس

فيما يبدو أن إسرائيل أصبحت على بعد خطوات من الاعتراف بفشلها في الاجتياح البري لغزة.

منشورات إسرائيل على قطاع غزة للإدلاء بمعلومات تقود لقادة حماس- مصدر الصورة موقع سكاي نيوز عربية

فتحاول الأن بعد عدم تمكنها من إنجاز الوعود التي وعدت بها شعبها بالقضاء على حماس، أن تستخدم عنصر جديد بالتلويح بالمال مقابل الادلاء بمعلومات تقود لقادة حماس بالقطاع.

منشورات على القطاع

حيث قام الجيش الإسرائيلي بإلقاء عدة منشورات على قطاع غزة، تعرض فيها مكافآت مالية لأي شخص يدلي بمعلومات عن قادة حماس، وتشمل المنشورات أسماء بعض قادة حماس المعروفين والمطلوبين لدى إسرائيل.

مليون دولار لمن يبلغ عن أربعة قادة من حماس

وتضمنت تلك المنشورات عرض مكافأت مالية لمن يرشد أو يدلي بمعلومات عن زعيم حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار وقائد كتائب القسام محمد الضيف وكذا محمد السنوار ورافع سلامة.

ووفقًا للمنشورات، فإن الجوائز المالية تصل إلى 400 ألف دولار لمن يدلي بمعلومات عن السنوار و300 ألف محمد السنوار، و200 ألف رافع سلامة و100 ألف دولار لمن يدلي بمعلومات عن الضيف.

منشورات إسرائيل على قطاع غزة للإدلاء بمعلومات تقود لقادة حماس- مصدر الصورة موقع سكاي نيوز عربية

عدد من الأكاذيب تضمنتها المنشورات

وتضمنت الأكاذيب التي روجها الجيش الإسرائيلي في المنشور إنه يهدف للقبض على الأشخاص الذين تسببوا في الدمار والخراب في قطاع غزة، ويدعو سكان غزة لتقديم المعلومات التي تساعد في تحقيق هذا الهدف.

المنشورات دليل على فشل إسرائيل

يشير البعض إلى أن هذه المكافآت تعد دليلاً على فشل الاستخبارات الإسرائيلية في توقع هجوم حماس والوصول إلى قادتها خلال فترة القتال.