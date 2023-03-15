“تفعيل” رابط فحص 100 دولار شهر 3 في قطاع غزة المنحة القطرية query.gov.ps

تترقب الآلاف من الأسر المتعففة في قطاع غزة تفعيل رابط فحص 100 دولار شهر 3 الخاصة بالمنحة القطرية بعد قليل، حيث تستعد المتاجر والمصارف التي يتم فيها صرف المنحة القطرية إلى المستفيدين منها من أصحاب الأسر المتعففة إلى الصرف، وهذا بعد ان يتم تفعيل رابط الاستعلام من قبل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في فلسطين بقطاع غزة، وننشر لكم أعزائنا في هذا المقال الرابط الرسمي الذي يمكنكم الدخول عليه، وكذلك نتعرف على موعد صرف منحة 100 دولار هذا الشهر.

المنحة القطرية 2023

وتعتبر المنحة الأميرية القطرية من أهم مصادر الدخل للآلاف من الأسر في قطاع غزة بفلسطين، والتي تم البدء في صرفها منذ حوالي خمسة سنوات، حيث كانت أول دفعة تصرف منها هي دفعة تشرين الأول 2018، ومنذ حينها يتم صرف هذه المنحة بشكل شهري، ويتجاوز عدد الأسر المستفيدة من هذه المنحة شهريا 100 الف اسرة في قطاع غزة.

وكما نعلم فإن المنحة يتم المخصصة للأسر المتعففة يتم التأخير في صرفها، وهذا نظرا للاجراءات التي يتم وضعها من قبل بعض الجهات المزعومة، وتتولى الأمم المتحدة بالتعاون مع اللجنة المخصصة لإعادة إعمار غزة من قطر صرف هذه المنحة، وهذا عبر أكثر من 300 منفذ من محلات تجارية وكذلك محلات الصرافة

موعد صرف منحة 100 دولار لشهر 3

ومن أهم الاسئلة التي تطرأ على بال المستحقين من الأسر الفقيرة هو موعد صرف هذه المنحة، والتي من المتوقع ان يتم صرفها في الموعد التالي:

من يوم 20 مارس 2023، أو بعدها بأيام قليلة.

ويتم الصرف بعد تفعيل رابط الفحص، والذي سيتم تفعيله خلال ساعات بعد زيارة السفير القطري رئيس لجنة اعادة اعمار غزة محمد العمادي للقطاع.

ويتم عند تفعيل الرابط الكشف عن أسماء الأسر المستورة والمتعففة التي يمكنها التوجه والاستفادة من المبالغ النقدية المقدمة في القطاع، فتابعوا معنا.

فحص 100 دولار شهر 3

وسوف يتم في خلال الفترة القليلة المقبلة فتح باب الاستعلام عبر الموقع الحكومي لفحص المنحة، وهذا كما يكون كما يلي:

ادخل إلى رابط الموقع عبر الضغط على query.gov.ps.

في حالة تفعيل الخدمة تقوم بإدخال رقم الهوية الخاصة بالشخص الذي يستلم الدفعة.

ثم ادخال تاريخ الميلاد كما هو في البطاقة.

بعدها اضغط على بحث.

وفي حالة قبولك ستظهر لك النتيجة ويتم إرسال رسالة نصية على الجوال الخاص بك ليوضح لك المكان الذي سوف تستلم فيه هذه الدفعة، وفي حالة الرفض فإنك ستكون بحاجة إلى عملية تحديث بيانات حيث تتوجه إلى وزارة التنمية الاجتماعية الأقرب لك لعمل هذه الاجراءات.