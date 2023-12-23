غزة تنتصر.. مشاهد تحبس الأنفاس وجيش الاحتلال يستغيث من جحيم المقاومة

شهدت الساعات القليلة الماضية إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مقتل عدد من جنوده خلال مواجهات مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

جيش الاحتلال يعلن قتلاه

كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إصابة 189ضابطًا وجنديًّا بجروح خطيرة في العمليات البرية و310 بجروح متوسطة و327 بجروح طفيفة.

كما أشار بيان جيش الاحتلال إلى إصابة 44 عسكريًّا في معارك قطاع غزة في الساعات الـ24 الأخيرة إصابة 10 منهم خطيرة.

بينما أكد البيان عن مقتل 5 ضباط وجنود في معارك جنوب وشمال قطاع غزة خلال الساعات الماضية.

الميركافا أسطورة الصـ ــهــاينة المهزومة

من أفضل تقارير عبدالإله البوري#غزة_تنتصر pic.twitter.com/nRv1DbGKsN — عبدالله بن عبود الشريف (@bdallhbnbwdals1) December 23, 2023

بايدن يحذر نتنياهو

في سياق متصل، كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن أن الرئيس الأمريكي جو بايدن بدأ في إقناع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعدم توجيه ضربة استباقية لـ حزب الله اللبناني محذرًا من أنها ستؤدي لحرب إقليمية واسعة.

وأكدت الصحيفة الأمريكية عن مسؤول إسرائيلي، أن الوضع داخل وسط مشاورات قادة الاحتلال بإن الدبلوماسية لحل الوضع بحدود الشمال أمر جيد لكن القوة ضرورية لتحقيق هدفنا، مؤكدًا على أن الاحتلال يسعى إلى الانتصار في جبهة الجنوب وتحقيق الردع في الشمال.

الاحتلال الإسرائيلي يوسع عملياته

فيما شدد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي على توسعة عمليات الاحتلال في شمال وجنوب قطاع غزة ونخوض معارك ضارية في معاقل المقاومة الفلسطينية.

بينما شدد سفير إسرائيل لدى ألمانيا، عن أن برلين أصبحت شريكًا استراتيجيًا بعد أمريكا جزئيًّا بعد هجمات، وذلك عقب هجمات السابع من أكتوبر الماضي.

فيما كشفت كتائب القسام عن استهداف حشودًا لجيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة جحر الديك شرق المنطقة الوسطى بمنظومة الصواريخ “رجوم” قصيرة المدى.

وتواصل المقاومة الفلسطينية ضرباتها للعدو الصهيوني الغاشم بعد القصف الجوي المستمر والعنيف على قطاع غزة خلال الفترة الماضية.

عاجل _الله اكبر

مدينة السنوار والرنتيسي والضيف خانيونس جحيم الصهاااينة ومحرقة جيشهم المحتل.. 🔥☝️

عمليات #كتائب_القسام تزداد قوة باعتراف العدو.. احصائية لآخر ساعات.. #غزة_تنتصر 🔻🔻🔻

-إيقاع 4 جيبات لقيادة العدو في كمين محكم في منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة حيث قاموا بتفجير حقل… pic.twitter.com/aftlN2Kvhe — 🇾🇪يمني أصيل من أرض العوالق🇾🇪 (@Yamene11) December 23, 2023