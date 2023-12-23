غزة تنتصر.. السنوار يوجه تهديداته للاحتلال.. والقسام تُصفي عددًا من القادة الصهاينة (فيديو)

نجحت المقاومة الفلسطينية في تصفية عددًا من جنود الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما بثت فيديو جديد.

وأظهر الفيديو التي بثته كتائب القسام تصفية عددًا من القادة والجنود التابعين لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت حركة حماس عن أن قرار مجلس الأمن الذي صدر بالأمس الجمعة الداعي لتوسيع دخول المساعدات خطوة غير كافية ولا تلبي متطلبات الحالة الكارثية التي يشهدها قطاع غزة.

وأوضحت أن الإدارة الأمريكية عملت لإفراغ القرار الأممي من جوهره وإخراجه بصيغة تسمح للاحتلال باستكمال التدمير والقتل الذي يقوم به خلال الفترة الماضية والحالية.

وشددت حركة حماس علن أن مجلس الأمن لابد عليه إلزام الاحتلال بإدخال مساعدات كافية إلى كل مناطق القطاع خصوصًا مناطق الشمال.

بينما علق على التهديدات الإسرائيلية، حيث أكدت أن تهديد مجرم الحرب غالانت باقتراب جيشه المهزوم من قتل قادة “المقاومة” فارغ المضمون لتسويق إنجازات وهمية لا وجود لها على أرض الواقع.

شاهد | "كتـ.ـائب القسـ.ـام" تبث صورًا لمواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة المغراقة pic.twitter.com/KT5FT6kqgC — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) December 22, 2023

السنوار يتحدث عن الوضع في غزة

بينما أكد يحيي السنوار، أحد قادة المقاومة الفلسطينية على أنه يرغب في أن يستشهد ولا أنه يموت بمرض أو فيروس أو حادث سيارة أو جلطة دموية.

وشدد على أن المقاومة الفلسطينية مستمرة في زعزعة استقرار العدو الصهيوني الغاشم بعد الانتهاكات التي حدثت خلال الفترة الماضية.

في سياق متصل، قام أحد الجنود الإسرائيليين بالاعتراف بإنه يعاني من أزمة كبيرة في نومه بعد الأحداث التي رآها هو وعدد من زملاؤه في قطاع غزة، مؤكدًا على أنه يتبول على نفسه من مشاهد الرعب التي عاشها في القطاع.