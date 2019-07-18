“ظهرت الآن” نتائج التوجيهي 2019 فلسطين | هنا رابط فحص النتيجة بالإسم ورقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم

نتائج توجيهي 2019 فلسطين، أعلنتها وزارة التربية والتعليم الفلسطينية منذ دقائق، خلال بيان صحفي صدر عن وزارة التربية والتعليم بحضور صادق الخضور المتحدث باسم الوزارة، وعدد من قيادات الوزارة حيث تم الإعلان أسماء أوائل اختبارات الثانوية العامة، وايضًا إعلان نتائج التوجيهي 2019 فلسطين، والتي بدأت في يوم 8 يونيو الماضي وانتهت في 26 من نفس الشهر، حيث يتاح للطلاب الآن الاطلاع على درجاتهم من خلال رابط نتائج التوجيهي 2019 فلسطين حسب الاسم ورقم الجلوس، وذلك بعد أن طرحتها وزارة التربية والتعليم عبر موقعها الرسمي حتي يتمكن الطلاب في جميع المحافظات الفلسطينية من الاستعلام عنها بكل سهولة ويسر .

نتائج التوجيهي 2019 فلسطين

وأكدت الوزارة أن نسبة النجاح هذا العام بلغت 69.34%، حيث بلغ نسبة نجاح طلاب الفرع الأدبي 47467 بنسبة 69.34%، أما نسبة نجاح طلاب الفرع العلمي فجاءت 19724 طالبًا بنسبة 83.63%، وفرع الريادة والأعمال 4241 طالبًا بنسبة نجاح 63.59%، والفرع الشرعي 922 طالبًا بنسبة نجاح 66.13%، والفرع التكنولوجي 812 طالبًا بنسبة نجاح 80.42%.

فيما بلغ عدد المتقدمين في الفرع المهنية 1658 طالبًا بنسبة نجاح 62%، أما في مسار الكفاءة المهنية فبلغ عدد المتقدمين فيها 156 طالب بنسبة نجاح 59%.

رابط نتائج التوجيهي 2019 فلسطين

وأوضحت لجنة الامتحانات العامة بوزارة التربية والتعليم برئاسة الدكتور مروان عورتاني، عقب اجتماعها بالأمس، أن نتائج التوجيهي 2019 فلسطين، سيتم الإعلان عنها رسميًا من خلال رابط الموقع الإلكتروني الخاص بنتائج الثانوية العامة للعام الدراسي 2018/2019، حيث تتاح النتيجة الآن عبر رابط موقع “وزارة التربية والتعليم بدولة فلسطين“، أو موقع “وزارة التربية والتعليم العالي“ـ أو من خلال رابط موقع “غزة بوست“؛ فيما يتاح ايضًا الحصول علي نتائج التوجيهي 2019 فلسطين عبر خدمة الرسائل القصيرة SMS للشركات الخدمية التالية

“جوال”: ويمكنك معرفة نتيجتك عبر إرسال حرف W)) للضفة، أو G)) لغزة، ثم فراغ ثم رقم جلوسك المكون من 6 خانات إلي الرقم «37019».

“نتيجتك”: ويتم إرسال رسالة بها حرف W)) للضفة، أو G)) لغزة، ثم رقم جلوسك المكون من 6 خانات إلي الرقم «6677»، كما تعمل هذه الخدمة مجانًا.

نتائج التوجيهي 2019 فلسطين وزارة التربية والتعليم

وأعلنت وزارة التربية والتعليم العالي في فلسطين، نتائج التوجيهي “انجاز” 2019، بشكل رسمي، منذقليل، ويتاح الآن للطلاب بقطاع غزة والمحافظات الفلسطينية الاستعلام عنها برقم الجلوس والإسم.