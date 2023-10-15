غزة.. إسرائيل تستعد للهجوم البري والوضع الإنساني في القطاع كارثي

تتجه الحرب في قطاع غزة إلى مرحلة جديدة وقاسية، وذلك مع استعداد إسرائيل للهجوم البري على القطاع، وسط دعوات أُممية لوقف التصعيد، وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن الهجوم سيبدأ الليلة، حيث ستقوم قوات الجيش الإسرائيلي باقتحام القطاع من عدة محاور.

يأتي هذا الهجوم الذي أعلنه جيش الاحتلال الإسرائيلي، ردا على قصف حماس في الأيام الماضية لعدة مناطق في إسرائيل، حيث ستستمر إسرائيل في قصفها المتواصل على قطاع غزة والذي أسفر عن استشهاد أكثر من 2200 شخص فلسطيني. .

أبرز تطورات حرب غزة

وفيما يلي أبرز التطورات الأخيرة حول حرب غزة:

الجيش الإسرائيلي: قواتنا تنتشر في كل أنحاء البلاد لرفع مستوى الجاهزية وتمهيدا للمراحل المقبلة من الحرب.

الأمم المتحدة: لا كهرباء ولا ماء ولا وقود في غزة والغذاء ينفد بسرعة خطيرة.

الأمم المتحدة تدعو الدول لممارسة نفوذها على أطراف الصراع لـ”ضمان احترام قوانين الحرب ومنع توسعها”.

رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي: لم نتلق أي معلومات استخباراتية قبل هجوم حماس.

رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي: نتحمل مسؤولية ما حدث جراء هجوم حماس.

نتائج القصف الإسرائيلي

أدى القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى تدمير العديد من المنازل والمنشآت المدنية، كما أدى إلى انقطاع الكهرباء والمياه والغاز عن معظم أنحاء القطاع.

ومن جانبه، قالت الأمم المتحدة: إن أكثر من 60 ألف شخص نزحوا من منازلهم بسبب القصف الإسرائيلي، كما أن أكثر من 400 ألف شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة.

حركة حماس

وفي ظل تداعيات قوات الاحتلال واعلانها الهجوم البري الكبير على قطاع غزة، قامت حركة حماس بتهديد قوات الاحتلال بفيديو تظهر فيه ما ينتظر قوات الاحتلال إذا ما نفذت الهجوم البري على قطاع غزة.