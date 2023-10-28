عدد القتلى في غزة يرتفع إلى 7650 وفي الضفة الغربية إلى 111 وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم السبت بارتفاع مأساوي في عدد الضحايا في قطاع غزة إلى 7650 قتيل و19450 جريح منذ بَدْء الهجوم الإسرائيلي قبل ثلاث أسابيع، وتشير الإحصاءات إلى أن النساء والأطفال وكبار السن يمثلون 70 بالمئة من إجمالي الوفيات في غزة.

عدد القتلى في غزة يرتفع إلى 7650 وفي الضفة الغربية إلى 111 وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية - مصدر الصورة: موقع القدس العربي

دمار هائل في غزة بسبب الاحتلال الإسرائيلي

تعاني غزة من دمار هائل نتيجة الهجوم الإسرائيلي، حيث تم تدمير حوالي 177781 وحدة سكنية منذ السابع من أكتوبر، كما أن معظم المباني السكنية والمرافق الحيوية مهددة بالانهيار، مما جعل الآلاف من الأسر بلا مأوى وتشردت.

تتسبب الأضرار الجسيمة في نقص حاد في الخدمات الأساسية مثل: المياه والكهرباء والصرف الصحي، مما يؤثر سلبًا على الصحة والنظافة العامة.

لا تزال ثلث مستشفيات غزة ومعظم مراكز الرعاية الصحية مغلقة بسبب الأضرار الناجمة عن القصف الإسرائيلي، هذا يعني أن القدرة على تقديم الرعاية الطبية للمصابين بالأمراض والإصابات الحرجة محدودة للغاية، كذلك يعاني السكان من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية، مما يعرض حياة العديد من الأشخاص للخطر.

تم قطع الخطوط الأرضية وخدمات الهاتف المحمول والإنترنت في القطاع بأكمله منذ يوم الجمعة، مما يزيد من صعوبة توفير الرعاية الصحية للمصابين والاتصال بالمسؤولين والمنظمات الإنسانية، تعيش غزة حالة إنسانية صعبة، وتحتاج إلى دعم ومساعدة عاجلة من المجتمع الدولي لتوفير الرعاية الصحية وإعادة بناء البنية التحتية المدمرة.

دور المجتمع الدولي

من الضروري أن يتحمل المجتمع الدولي المسؤولية ويتدخل لوقف هذه المأساة وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، كذلك يجب على المجتمع الدولي الضغط على الأطراف المعنية للالتزام بوقف إطلاق النار الفوري وإنهاء العنف وإعادة الإعمار وتوفير الدعم اللازم لإعادة بناء غزة وتحسين الظروف المعيشية للسكان.

تأثير الهجوم الإسرائيلي على غزة لن يكون محدودًا فقط على المدى القصير، بل سيستمر سنوات قادمة، لهذا من المهم أن يتحقق التحقيق الدولي المستقل في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي التي ارتكبت خلال الهجوم، وأن يتم محاسبة المسؤولين عن تلك الجرائم البشعة.

في هذه اللحظة الحرجة، يجب أن يتحد المجتمع الدولي للتصدي للأزمة الإنسانية في غزة والعمل على تحقيق السلام والعدالة في المنطقة، كما يجب أن تكون حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية في قلب الجهود الدولية لتحقيق الاستقرار والسلام في الشرق الأوسط.