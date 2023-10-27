عاجل| يارب سلم.. بالصور إسرائيل تشن هجوم كبير على غزة وعمليات برية موسعة

يشهد قطاع غزة خلال الساعات الحالية قصف عنيف من خلال الطائرات الإسرائيلية التي تشن هجومًا عنيفًا على معظم مناطق غزة بالإضافة إلى عمليات برية موسعة تحت سيطرة انقطاع الاتصالات والإنترنت لإخفاء جرائمهم عن العالم.

قصف غزة الآن - مصدر الصورة: تلفزيون فلسطين

غارات وقصف مكثف من الجانب الإسرائيلي

وأكد مراسل سكاي نيوز بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يهاجم معظم مناطق غزة.. “حي الزيتون وشرق الشجاعية وبيت لاهيا ودير البلح ووسط وشمال وجنوب غزة” وسط غارات وقصف مكثف من الجانب الإسرائيلي.

القوات البرية توسع عملياتها الليلة

وأوضح الجيش الإسرائيلي بأن القوات البرية توسع عملياتها الليلة، فيما دعا سكان مدينة غزة للتحرك جنوبا، وأشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأنهم ملتزمون بمهمة وطنية هي إعادة الرهائن”.