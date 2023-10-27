أخبار فلسطين

عاجل| يارب سلم.. بالصور إسرائيل تشن هجوم كبير على غزة وعمليات برية موسعة

صلاح عريان

يشهد قطاع غزة خلال الساعات الحالية قصف عنيف من خلال الطائرات الإسرائيلية التي تشن هجومًا عنيفًا على معظم مناطق غزة بالإضافة إلى عمليات برية موسعة تحت سيطرة انقطاع الاتصالات والإنترنت لإخفاء جرائمهم عن العالم.

قصف غزة الآن - مصدر الصورة: تلفزيون فلسطين

غارات وقصف مكثف من الجانب الإسرائيلي

وأكد مراسل سكاي نيوز بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يهاجم معظم مناطق غزة.. “حي الزيتون وشرق الشجاعية وبيت لاهيا ودير البلح ووسط وشمال وجنوب غزة” وسط غارات وقصف مكثف من الجانب الإسرائيلي.

قصف غزة الآن – مصدر الصورة: تلفزيون فلسطين
قصف غزة الآن – مصدر الصورة: تلفزيون فلسطين
قصف غزة الآن – مصدر الصورة: تلفزيون فلسطين
قصف غزة الآن – مصدر الصورة: تلفزيون فلسطين
قصف غزة الآن – مصدر الصورة: تلفزيون فلسطين

القوات البرية توسع عملياتها الليلة

وأوضح الجيش الإسرائيلي بأن القوات البرية توسع عملياتها الليلة، فيما دعا سكان مدينة غزة للتحرك جنوبا، وأشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأنهم ملتزمون بمهمة وطنية هي إعادة الرهائن”.

قصف غزة الآن – مصدر الصورة: تلفزيون فلسطين
قصف غزة الآن – مصدر الصورة: تلفزيون فلسطين
قصف غزة الآن – مصدر الصورة: تلفزيون فلسطين
قصف غزة الآن – مصدر الصورة: تلفزيون فلسطين
قصف غزة الآن – مصدر الصورة: تلفزيون فلسطين
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صلاح عريان

محرر صحفي منذ عام ٢٠١٨ ومعد برامج منذ عام ٢٠١٩ حاصل على بكالوريوس إعلام جامعة الأزهر ٢٠٢٠.

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