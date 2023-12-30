عاجل.. معارك عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال

تتواصل المعارك العنيفة بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال الصهيوني خلال الساعات الماضية، بعد منع عدد من المصلين من أداء صلاة الجمعة.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد وضعت حواجز بمحيط المسجد الأقصى المبارك لمنع المصلين من أداء صلاة الجمعة.

المقاومة الفلسطينية ترد بقوة على استفزازات الاحتلال

قوات الاحتلال تنصب حواجز لمنع الفلسطينيين من الوصول للأقصى.

أنت ممنوع من الوصول لمسجدك لأداء شعائرك، ويقولون إسرائيل تدافع عن نفسها..

عالم يكيل بمكيالين #ضربة_القرن #ابو_عبيده #٦٠عام_محمد_عبده#مكانك_عمرو_دياب pic.twitter.com/H3RpJD9hTW — مريم 🇶🇦 (@mly_998) December 29, 2023

كشفت “كتائب القسام” الفلسطينية عن تفجير حقل ألغام في قوة مشاة صهيونية وآليات عسكرية شمال مخيم البريج وأوقعناهم بين قتيل وجريح

وأوضحت أن المقاومة استهدفت جرافة صهيونية من نوع D9 بقذيفة الياسين 105 شمال مخيم البريج وحققنا إصابة مباشرة.

كما أكدت “كتائب القسام” على استهداف قوة إسرائيلية في مبنى بمخيم البريج بالقذائف واشتبكنا معها وأوقعنا أفرادها بين قتيل وجريح، إلى جانب إسقاط طائرة استطلاع من طراز “Skylark-2” كانت بمهمة استخباراتية للعدو في بيت حانون شمالي قطاع غزة.

بينما شددت “سرايا القدس” عن أن دك حشود لجيش الاحتلال الإسرائيلي بوابل من قذائف الهاون في منطقة عبسان شرق خانيونس، بالإضافة إلى قصف حوليت وصوفا ونير إسحاق برشقات صاروخية مركزة.

الاحتلال يكشف عن الخسائر

في المقابل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إصابة 21 عسكريًا خلال معارك قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما أكد بيان جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مقتل شرطيًا برتبة نقيب خلال المعارك الدائرة شمالي قطاع غزة.

وأكد الجيش الصهيوني عن إصابة 936 عسكريًا منذ بداية العملية البرية في قطاع غزة.

وأصدرت وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة بيانًا رسميًا، حيث كشفت عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 21,507 شهداء و55,915 مصابًا.

وشددت على أن هناك 187 شهيدًا و312 مصابًا في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.