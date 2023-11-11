عاجل| كلمة الرئيس المصري في القمة العربية الإسلامية

شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على ضرورة وقف إطلاق النار من قبل جيش الاحتلال على قطاع غزة، وحضر الرئيس المصري للقمة العربية الإسلامية بالرياض، وطالب السيسي بضرورة إدخال المساعدات، وتسوية الصراع بناء على حل الدولتين، وجاء خطاب السيسي كالتالي:

الرئيس السيسي من قمة الدول العربية.

“الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: نؤكد اليوم مجددا إدانتنا لقتل المدنيين ونشدد على أن سياسة العقاب الجماعي لأهالي غزة غير مقبولة ونطالب بوقف فوري لإطلاق النار بلا قيد أو شرط ويجب منع تهجير الفلسطينيين إلى خارج أرضهم ونطالب بصيغة لتسوية الصراع بناء على حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 ونحذر من أن التخاذل عن وقف الحرب في غزة ينذر بتوسعها في المنطقة و نطالب بتحقيق دولي في كل ما جرى ارتكابه من انتهاكات للقانون الدولي”.

ويتعرض قطاع غزة لقصف عنيف من قبل قوات الاحتلال يستهدف كافة محاور الحياة منذ 7 أكتوبر الماضي، مما أسفر عن قتل وإصابة العديد من المدنيين، إلى جانب فقدان الكثير من الأطفال والنساء والشيوخ تحت الركام، وتضم القمة العربية الإسلامية كل من الدول العربية والإسلامية برئاسة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في محاولة لاتخاذ وتوحيد قرار بخصوص الوضع القائم في غزة.