عاجل.. قطاع غزة أمام كارثة إنسانية والاحتلال يشترط استسلام حماس لإيقاف الإبادة

يجد أهالي قطاع غزة معاناة كبيرة خلال الساعات القليلة الماضية من القصف الصهيوني المستمر على عدد من المباني والمنشأت الحكومية والمستشفيات.

الهلال الأحمر يكشف عن كارثة إنسانية في قطاع غزة

كشف الهلال الأحمر الفلسطيني أن الوقود الموجود في المستشفيات قد نفذ، كما أن هناك عدد من المراكز الطبية في شمال غزة قد أُغلقت، مما جعل من المستحيل نقل الشهداء والجرحى.

وأوضح الهلال الأحمر الفلسطيني أن هناك توقف للعمليات في مركز إسعاف جمعية الهلال الأحمر شمال غزة.

بينما أكدت تقارير صحفية أن هناك إصابات في غارة للاحتلال على منزل في حي الحكر بدير البلح وسط قطاع غزة.

وشددت التقارير على أن كتائب القسام استهدفت منظومة الصواريخ رجوم غرف قيادة العدو في المحور الجنوبي لمدينة غزة، مشيرًة إلى توقف هذه المنظومة عن العمل بشكل كامل.

بينما شهدت الغارات الإسرائيلية صباح اليوم عن استشهاد 20 شهيدًا، بعد استهدف منزل عائلة الهوبي في مخيم الشابورة برفح جنوبي قطاع غزة.

في سياق متصل، كشف تحقيق قامت به صحيفة “رويترز” الإسرائيلية عن أن نيران دبابة إسرائيلية قتلت مراسل الصحيفة عصام عبدالله في الثالث عشر من أكتوبر الماضي في جنوب لبنان.

وطالبت “رويترز” بضرورة فتح تحقيق دولي عاجل في المجازر التي يقوم بها الكيان الصهيوني الغاشم، حيث يستهدف الاحتلال المدنيين والصحفيين، مما يجعل هناك خطر كبير على مراسليها في فلسطين.

حضرتو أكتر من مرة وفكرة وحدة ببالي، الدفاع عن فلسطين المحتلة هو دفاع عن أنفسنا لأنو مصيرنا واحد.

ووحدها المقاومة بجنوب لبنان قادرة على ردع العدو الإسرائيلي وحماية الناس pic.twitter.com/ZkaZEaBPe1 — Nadine Najjar (@Nadinenajjarr) December 7, 2023

وأصدر الجيش الإسرائيلي بيانًا، جاء فيه: “تعرض ضابط من قواتنا للقتل على يد كتائب القسام وذلك صباح اليوم”.

بهذا يرتفع عدد الجنود والضباط القتلى منذ بداية الحرب البرية إلى 90 قتيلًا ضمن صفوف الاحتلال الصهيوني الإسرائيلي.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي: “يمكن إنهاء الحرب في غزة بشرطين هما الإفراج عن كل المختطفين واستسلام حماس”.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت بإن عدد شهداء القصف الصهيوني المستمر على قطاع غزة يقترب من 17 ألف شهيد بينهم أطفال ونساء وشيوخ.