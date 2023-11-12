عاجل.. طفل كل 10 دقائق يموت في غزة على أيدي إسرائيل والصحة العالمية لا يوجد مكان آمن

لا تزال القضية الفلسطينية والهجوم العنيف الذي يشنه الاحتلال الصهيوني الغاشم هي القضية التي تشغل العالم أجمع وسط تبلد وسكوت من المجتمع الدولي للجرائم التي ترتكبها إسرائيل في غزة والذي يكون ضحيتها الأطفال الأبرياء والنساء والشيوخ الذي تخطى عددهم الـ 11 ألف شهيدًا بخلاف المصابين والمهددة حياتهم بالخطر.

ضحايا الأطفال في غزة

كل 10 دقائق طفل يفارق الحياة في غزة

أكد تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية خلال كلمته لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الأمريكية أول أمس الجمعة بأن الوضع في غزة كارثي حيث هناك طفل يُقتل في قطاع غزة بمتوسط 10 دقائق مشيرًا بأن في غزة لا يومجد مكان واحد آمن ولا يوجد هناك شخص واحد آمن في غزة.

الإسكوا: أطفال غزة الذين قتلوا أكثر من ضحايا 22 دولة بها صراعات مسلحة خلال عام منذ 2022

أكدت “رولا دشتي” الأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا “الإسكوا”، خلال تصريحات لها بأنها منذ بداية الحرب في غزة منذ يوم 7 أكتوبر الماضي بأن عدد الأطفال الذين قتلوا في غزة والذي قارب من الـ 5 آلاف طفلًا والذي فاق العدد الإجمالي للأطفال الذين لقوا مصرعهم بالصراعات المسلحة في 22 بلداً في أي عام منذ 2020.

ضحايا الهجوم الغاشم على غزة

كشفت وزارة الصحة الفلسطينية في آخر بيان لها أول أمس الجمعة بأن ضحايا الهجوم الغاشم على غزة من قبل الاحتلال الإسرائيلي بلغ لـ 11078 قتيلا، بينهم 4506 أطفال و3027 سيدة و678 مُسنا، بالإضافة إلى إصابة 27490 بجراح مختلفة.