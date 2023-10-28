عاجل.. حماس تعلن تصديها للتوغل البري للجيش الإسرائيلي

كشفت كتائب القسام التابعة لحماس عن موقفها تجاه التوغل الإسرائيلي البري في غزة خلال الساعات الماضية مؤكدين بأنهم يتصدون لهذا التوغل والاشتباكات العنيفة التي يشهدها قطاع غزة خاصة في بيت حانون وشرق البريج.

قصف غزة الآن - مصدر الصورة: تلفزيون فلسطين

محاولة لصناعة صورة انتصار

ووصف أسامة حمدان القيادي في حماس من خلال نشر مقطع صوتي له خاص بقناة الجزيرة؛ ما يفعله الجيش الإسرائيلي خلال الساعات الماضية من قصف عنيف ومكثف على قطاع غزة قائلًا.. “ما يفعله الاحتلال الليلة في غزة هو محاولة لصناعة صورة انتصار”.

قصف عنيف من خلال الطائرات الإسرائيلية

جدير بالذكر أن قطاع غزة يشهد خلال الساعات الحالية قصف عنيف من خلال الطائرات الإسرائيلية التي تشن هجومًا عنيفًا على معظم مناطق غزة بالإضافة إلى عمليات برية موسعة تحت سيطرة انقطاع الاتصالات والإنترنت لإخفاء جرائمهم عن العالم.