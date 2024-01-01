عاجل.. تل أبيب أمام جحيم المقاومة الفلسطينية.. قصف عنيف بمناسبة رأس السنة 2024 (شاهد)

يحتفل العالم اليوم الإثنين بمناسبة السنة الميلادية الجديدة 2024، لكن المقاومة الفلسطينية قررت أن تكون الاحتفالات على طريقتها الخاصة.

القسام تضرب تل أبيب

فقد كشفت “كتائب القـسام” عن قصف مدينة تل أبيب وضواحيها بوابل من الصواريخ ردًا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين خلال الفترة الماضية، وذلك في تمام الثانية عشر من صباح اليوم الأثنين.

وأوضحت القسام في بيانها الرسمي أن القصف جاء بعد الاستفزازات التي تعرض لها أهالي قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، مما جعل هناك أحياء وقري داخل القطاع تختفي بشكل تام.

بينما دوت صافرات الإنذار في عدد من المدن التابعة للاحتلال الصهيوني الغاشم، حيث دوي الإنذار في تل أبيب الكبرى.

في سياق متصل، كشف وزير الدفاع البريطاني عن استعداد إنجلترا لاتخاذ إجراءات مباشرة لردع التهديد الذي تتعرض له الملاحة بالبحر الأحمر من قبل القوات الحوثية.

وكانت جماعة الحوثيين في اليمن قد احتجزوا عددًا من السفن البحرية التابعة للاحتلال الصهيوني، حيث اشترطت القيادات ضرورة فك الحصار عن قطاع غزة وفتح المساعدات الإنسانية أمام الأهالي، في مقابل السماح للسفن البحرية التابعة للاحتلال بالعبور بطريقة آمنة.

وفي السياق ذاته، أكدت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية عن مسؤولين مصادر أمريكية وإسرائلية عن أن المحادثات الأخيرة بين جو بايدن، رئيس الولايات المتحدة، وبنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الاحتلال أصبحت أكثر توترًا وحدة عما كانت عليه في الماضي.

وشددت الصحيفة الأمريكية عن أن الخلاف بين واشنطن وحكومة نتنياهو يتعلق باليوم التالي للحرب على غزة والمقاومة الفلسطينية.

بينما أكدت تقارير صحفية فلسطينية أن هناك أكثر من 7000 مفقود تحت الأنقاض في غزة إثر عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع، حيث يجد رجال الدفاع المدني صعوبة كبيرة في العثور عليهم بسبب الركام.

شاهد.. المقاومة الفلسطينية تضرب تل أبيب بوابل من الصواريخ