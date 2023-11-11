عاجل| تعرف على نتائج القمة العربية الإسلامية في الرياض

اختتم ولي العهد السعودي القمة العربية الإسلامية في الرياض، وكانت الدول العربية والإسلامية قد دعت لإقامة قمة للبحث في الوضع القائم في غزة، وتحدث زعماء ورؤساء الدول عن ضرورة وقف إطلاق النار، وحماية المدنيين ورفض التهجير إلى جانب دخول المساعدات اللازمة للقطاع، وجاء البيان الختامي لجامعة الدول العربية الإسلامية كالتالي:

“نرفض توصيف الحرب الانتقامية على غزة بأنها دفاعا عن النفس أو تبريرها تحت أي ذريعة ونطالب جميع الدول بوقف تصدير الأسلحة والذخائر إلى سلطات الاحتلال ونؤكد على ضرورة كسر الحصار على غزة وإدخال قوافل المساعدات تشمل الغذاء والدواء والوقود بشكل فوري”.

ويتعرض قطاع غزة لقصف عنيف من قبل قوات الاحتلال يستهدف كافة محاور الحياة منذ 7 أكتوبر الماضي، مما أسفر عن قتل وإصابة العديد من المدنيين، إلى جانب فقدان الكثير من الأطفال والنساء والشيوخ تحت الركام، وتضم القمة العربية الإسلامية كل من الدول العربية والإسلامية برئاسة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في محاولة لاتخاذ وتوحيد قرار بخصوص الوضع القائم في غزة.