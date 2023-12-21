عاجل .. بيان أبو عبيدة حول نتائج العمليات العسكرية للمقاومة وخسائر جيش الاحتلال

أذاعت قناة الجزيرة الفضائية تسجيلاً صوتياً لأبو عبيدة، الناطق العسكري لكتائب القسام، استعرض خلاله بعض من النتائج التي حققتها عناصر المقاومة، في التصدي للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وحجم الخسائر التي مني بها العدو الإسرائيلي خلال 72 يوم منذ بدء عملياته العسكرية على القطاع.

720 آلية عسكرية

وكشف أبو عبيدة عن حجم الخسائر الفادحة التي تكبدها الاحتلال في جنوده وضباطه وآلياته، وذلك بالرغم من امتلاكه لترسانة ضخمة من الأسلحة المتقدمة، وبالرغم من الدعم العسكري الهائل الذي يتلقاه من أقوى دول العالم.

وأكد أبو عبيده أن مجاهدي القسام مستمرون في استهداف آليات العدو بكافة أنواع الأسلحة المتاحة، وإيقاع جنوده في شراك وكمائن قاتلة، وملاحقتهم خارج آلياتهم، وداخل المباني التي يتحصنون فيها، وفي مناطق التجمع.

وبين المتحدث العسكري لكتائب القسام أن عناصر المقاومة، استطاعت أن توقع عشرات من الجنود والضباط قتلى، والمئات منهم جرحى ومصابين، وأن خسائر العدو متوالية وستزيد في الأيام القادمة طالما استمر العدوان على قطاع غزة.

وعن عدد الآليات المدمرة خلال الأسبوع الأخير، قال أبو عبيده “عشرات الآليات كنا قد أعلنا عنها تباعاً، فيما بلغ غدد الآليات العسكرية التي استهدفناها منذ بدء العدوان البري 720 آليه بين ناقلات جند، ودبابات، وجرافات، ومركبات، وشاحنات عسكرية، وتنوعت نتائج هذه الاستهدافات بين تدمير كلي أو جزئي”.

15 عملية قنص ناجحة

وأضاف أبو عبيدة في بيانه “كما نفذ مجاهدونا بفضل الله تعالى خلال الأسبوع الأخير، أكثر من 15 عملية قنص ناجحة، وأكثر من 12 اشتباكاً مباشراً بالأسلحة الرشاشة والمتوسطة والقنابل اليدوية، كما أستخدم المجاهدين على كل المحاور العبوات الناسفة المضادة للأفراد وعبوات العمل الفدائي، والعبوات المضادة للدروع بكافة أنواعها، والقذائف المضادة للتحصينات والآليات”.