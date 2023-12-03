عاجل| القسام تعلن عن صيد ثمين باستهداف 60 جنديا إسرائيليا شرق جحر الديك

أعلنت منذ قليل كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، عن استهدافها لقوة متمركزة من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي بثلاثة عبوات ناسفة، ف منطقة شرق جحر الديك وسط قطاع غزة، ووصل عدد الخسائر البشرية من جيش الاحتلال إلى 60 جندي وفق بيان القسام.

إن موعدهم الصبح

وجاء في نص بيان القسام “فجر اليوم تمكن مجاهدو القسام من رصد تمركز لعشرات من جنود الاحتلال (60 جنديا) داخل خيام في نقطة تموضع لهم شرق جحر الديك، فقام المجاهدون بزراعة 3 عبوات مضادة للأفراد بشكل دائري حول التمركز، وفي تمام الساعة 4:30 تم تفجير العبوات في جنود الاحتلال وتقدم أحد المجاهدين للإجهاز على من تبقى من أفراد القوة وانسحب المجاهدون إلى مواقعهم بسلام بعد إيقاع عدد كبير من جنود الاحتلال قتلى”.

يأتي هذا الاستهداف من كتائب عز الدين القسام بعد يومين من استئناف القتال بقطاع غزة، وبعد أن حصدت قذائف قوات الاحتلال مئات الشهداء معظمهم من الأطفال والنساء، في الوقت الذي لا تزال جهود الوساطة التي تقودها قطر ومصر تسعى للتوصل لهدنة طويلة بين الجانبين.

وبلغ عدد شهداء العدوان الإسرائيلي منذ بداية العدوان في السابع من أكتوبر الماضي 15207 شهيد، وفق ما أعلنته وزارة الصحة الفلسطينية، فيما بلغ عدد المصابين 40652، تفاوتت جروحهم ما بين خطيرة ومتوسطة، في الوقت الذي أكدت الوزارة أن 70% من الضحايا من الأطفال والنساء.