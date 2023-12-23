عاجل.. إسرائيل تفصل الكهرباء بالكامل عن مخيم جنين لاقتحام قوات الاحتلال الصهيوني

نشرت الصفحة الرسمية لقناة الجزيرة “الجزيرة – فلسطين” عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك نبأ من خلال مراسلها في مخيم جنين يفيد قيام الكيان الصهيوني بفصل التيار الكهرباء بالكامل عن المخيم بالتزامن مع قيام قوات جيش الاحتلال باقتحام مخيم جنين بالإضافة إلى تمركز القوات في مستشفى المدينة الحكومي.

إسرائيل تفصل الكهرباء بالكامل عن مخيم جنين

قوات الاحتلال تقتحم جنين وتتمركز بمستشفى المدينة

وقالت قناة الجزير عبر صفحتها الرسمية “الجزيرة – فلسطين”.. ” عاجل مراسل الجزيرة: فصل التيار الكهربائي عن مخيم جنين بالكامل بالتزامن مع اقتحامه من قوات الاحتلال – قوات الاحتلال تقتحم جنين وتتمركز بمستشفى المدينة الحكومي”.

جيش الاحتلال الصهيوني ينشر فرق قناصة بالقرب من جنين

وأضافت قناة الجزيرة في منشورها عبر صفحتها الرسمية على لسان مراسلها في مخيم جنين.. “قوات الاحتلال تداهم مواقع وبنايات مطلة على مخيم جنين وتنشر فرق القناصة بداخلها وعلى أسطحها”.

صفارات الإنذار تدوي بجنين ومخيمها مع تحرك قوة إسرائيلية

كما نشرت الجزيرة عبر صفحتها الرسمية “الجزيرة – فلسطين” على الفيس بوك حول تحرك قوات الاحتلال الإسرائيلي تجاه جنين قائلة.. “عاجل مراسل الجزيرة: صفارات الإنذار تدوي بجنين ومخيمها مع تحرك قوة إسرائيلية من حاجزي الجلمة وسالم باتجاه المدينة”.

عملية إنزال جوي لكميات هائلة من المعدات والمساعدات للجنود الإسرائيليين

وفي وقت سابق أعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي عن عملية إنزال جوي لكميات هائلة من المعدات والمساعدات لجنود جيش الاحتلال الصهيوني التابعين للفرقة 98 الخاصة والذين كانوا ينتشرون في منطقة خان يونس، وبلغت كميات المعدات لحوالي سبعة أطنان

وفي ذلك السياق أكد الجيش الإسرائيلي بأن هذه العملية هي الأولى منذ حرب لبنان في عام 2006 وكانت وقتها قد لجأت إسرائيل لإنزال معداتها جوًا.. وأوضح الجيش الإسرائيلي عبر حسابه الرسمي على منصة X قائلًا.. “هدية من السماء”: إسقاط نحو 7 أطنان دعم لوجستي من الجو بطائرة “سمشون” التابعة للسرب 103، لمئات مقاتلي تشكيل الكوماندوز الذين يقاتلون حالياً في قطاع خان يونس… وهذه هي أول عملية إنزال جوي منذ حرب لبنان الثانية”.”