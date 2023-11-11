عاجل.. أكبر مستشفى في غزة خارج نطاق العمليات بسبب الوقود والصغار يغادرون الحياة

يواصل الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات الماضية من تكثيف حصاره الشديد على مستشفى الشفاء التي تعد أكبر مستشفيات قطاع غزة في فلسطين ولكن القوات الإسرائيلية تواصل محصارتها زاعمة بأن حماس تشق أنفاق تحت المستشفى؛ حتى توقفت العمليات في هذه المستشفى بسبب الوقود.

توقف العمليات في أكبر مستشفى بغزة

نفاذ الوقود في أكبر مستشفى بغزة

خلال الساعات الماضية أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن نفاذ الوقود بشكل كامل في مستشفى الشفاء الأمر الذي يترتب عليه توقف العمليات بمجمع الشفاء الطبي، مشيرة بأن هناك العديدىمن المرضى الصغار والكبار والأطفال فارقوا الحياة بسبب انقطاع الكهرباء وتوقف الأجهزة الطبية في المستشفى عن العمل.

منظمة أطباء بلا حدود تعجز عن التواصل مع موظفيها

كما أعلنت منظمة أطباء بلا حدود عن عجزها الكامل بالتواصل مع أي موظفيها داخل مجمع الشفاء الطبي بقطاع غزة بعدما أعلن محمد أبو سليمة مدير المجمع الطبي عن تزايد حالات الوفاة في المجمع بسبب انقطاع الكهرباء مشددًا بأن ساعات قليلة تفصل مرضى آخرين والطواقم الطبية عن الموت المحقق بسبب نفاذ الوقود وزيادة المحاصرة.