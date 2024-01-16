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طفل إسرائيلي تعلم التسبيح من كتائب القسام..وحكاية 5 بقرات لهدم الأقصى

صفاء المشهور

في مقطع عبر منصة إكس، روى طفل إسرائيلي، كان رهينة لدى حماس، بالفيديو، كيف علمته كتائب القسام، التسبيح بالمسبحة.

طفل إسرائيلي يتعلم التسبيح من كتائب القسام

طفل إسرائيلي تعلم التسبيح

فيديو الطفل الإسرائيلي

كان الطفل ضمن الرهائن الإسرائيلية، المحتجزة لدى حماس في غزة، وتم الإفراج عنه، ضمن صفقات تبادل الرهائن، أيام الهدنة، حيث تحدث جميع الرهائن المفرج عنهم، بحسن معاملة محتجزيهم، من جنود كتائب القسام، ولكن من الطريف هذا الطفل الإسرائيلي، الذي مازال يتذكر ما تعلمه، من الجنود من تسبيح على المسبحة، سبحان الله، الحمد لله، والله أكبر، ولا إله إلا الله، وعندما سأل الطفل، هل تعلمت اللغة العربية، قال نعم تعلمتها قليلا.

خطة اليهود لهدم الأقصى

ذكر المتحدث باسم كتائب القسام، خطة موضوعة من الصهاينة، لأجل هدم المسجد الأقصى، وبناء الهيكل الثالث، وطقوس دينية غريبة، تم إحضار 5 بقرات في عام 2022، لهدم المسجد الأقصى،البقرة الحمراء لا يوجد فيها أي شعرة من لون آخر، لم تحمل ولم تلد، وولدت ولادة طبيعية، عندما تتم عامين، تحرق فوق جبل الزيتون بالقدس، لتطهير اليهود من النجاسة، قبل الصعود إلى المعبد ( المسجد الأقصى)، وتشييد الهيكل.

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عن الكاتب:
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صفاء المشهور

كبير كيميائيين مهتم بالصحافة والإعلام، حاصلة على دبلوم الدراسات الإسلامية، أهوى القراءة في شتى المجالات، يسعدني العمل في نجوم مصرية لتنوع ودقة الأخبار.

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