صندوق التنمية العقاري… إيداع 842 مليون ريال في حساب المستفيدين من “سكني” شهر يونيو

أعلن صندوق التنمية العقارية اليوم الأحد الموافق ل26 يونيو 2022 عبر بيان نشره على حسابه الرسمي في تويتر عن إيداع 842 مليون ريال في حسابات المواطنين الذين استفادوا من برنامج “سكني” الذي تم إنشاؤه بتعاون بين صندوق التنمية العقاري ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بهدف الدعم المادي ومنح سكن مريح للأسر المحتاجة.

ونقلا عن وكالة الأنباء “واس” قال منصور بن ماضي الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية أن المبلغ الإجمالي للدعم لشهر يونيو الذي وصل إلى 842 مليون ريال تم تخصيصها لدعم أرباح عقود التمويل العقاري المدعوم، مضيفا بأنه منذ بداية برنامج “سكني” في يونيو 2017 إلى يونيو 2022 أداع صندوق التنمية العقارية ما يقارب 38.7 مليار ريال في حسابات المستفيدين من البرنامج.

وأوضح الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية أن المستفيدين من البرنامج لديهم تسع خيارات تمويلية وسكنية تتوافق مع احتياجاتهم وقدراتهم المالية للحفاظ على السكن وتمنحهم حلولا عديدة ومتنوعة، كما أكد على ضرورة استمرار برنامج الدعم السكني للمستفيدين من “القرض المدعوم”

ويعد تطوير برنامج “سكني” للدعم السكني أحد أهداف رؤية المملكة 2030 وذلك برفع نسبة الملكية إلى 70% ووضع حلول سكنية وتمويلية مستدامة عبر بناء الأنظمة والتشريعات الداعمة. كما أن باقات الدعم السكني ومنتجات القرض العقاري المدعوم تقدمان أكثر من 43 خدمة إلكترونية وأبرز هذه الخدمات خدمة المستشار العقاري وأجهزة الخدمات الذاتية التي تم إنشاؤها بالتعاون المشترك بين منظومة الإسكان وصندوق التنمية العقارية.