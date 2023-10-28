صحة غزة تعلن ارتفاع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية إلى أكثر من 7 آلاف شخص

أصدرت منذ قليل وزارة الصحة في قطاع غزة بياناً تم خلاله توضيح عدد الضحايا التي وصل إليها القطاع بسبب الغارات الإسرائيلية المستمرة منذ فترة على قطاع غزة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، وأعلنت الوزارة عن ارتفاع عدد ضحايا الغارات إلى 7703 شهيد فلسطيني منذ بداية الحرب البشعة على قطاع غزة.

أحد الغارات الإسرائيلية على غزة، مصدر الصورة: CNN

قصف مستمر من الجيش الإسرائيلي على غزة

وجاء ذلك البيان أثناء قيام الجيش الإسرائيلي بعدد من الغارات الجديدة على مناطق مختلفة موجودة في قطاع غزة مما أدت إلى تدمير العديد من المباني واستشهاد عدد كبير جداً من المدنيين في فلسطين، ولم يكتف الجيش الإسرائيلي بالقصف العنيف على المناطق المختلفة بل تم قطع الاتصالات في جميع أنحاء غزة وقطع الإنترنت.

وأعلنت هيئة الدفاع المدني الفلسطيني أن الجيش الإسرائيلي قصف عدد كبير جداً من المباني أمس أدى إلى تدمير مبانِ بأكملها واستشهاد عدد كبير من المدنيين.