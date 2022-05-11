شيرين أبو عاقلة في سطور

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية صباح اليوم الأربعاء الموافق الحادي عشر من مايو 2022 مقتل الصحفية ومراسلة قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة، وذلك أثناء تغطيتها الحية لاقتحام قوات الاحتلال لمخيم ومدينة جنين في الضفة الغربية، حيث تم استهدافها بطلقة حية في الرأس، وتمت إصابة الصحفي ومراسل “القدس” على السمودي برصاصة في الظهر، وفي السطور القادمة نستعرض لكم أبرز المعلومات عن الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة.

من هي الصحفية شيرين أبو عاقلة؟

هي صحفية فلسطينية ولدت عام 1971 في القدس المحتلة، وكانت تعمل مع شبكة قناة الجزيرة الإخبارية، وأكملت دراستها الثانوية في مدرسة راهبات الوردية في بيت حنينا.

وفي رحلة دراستها الجامعية، بدأت بدراسة الهندسة المعمارية في جامعة العلوم والتكنولوجيا في مملكة الأردن، وبعدها انتقلت إلى العمل في مجال الصحافة المكتوبة، والتحقت بجامعة اليرموك في الأردن، وحصلت على البكالوريوس في الصحافة المكتوبة.

وقبل العمل مع شبكة قناة الجزيرة عملت في عدة مواقع إخبارية مثل: وكالة الأونروا، وإذاعة صوت فلسطين، وإذاعة مونت كارلو، وقناة عمان الفضائية، ومؤسسة مفتاح، ثم انتقلت للعمل بقناة الجزيرة عام 1997 حتى لحظة مقتلها اليوم على يد قوات الاحتلال في مدينة ومخيم جنين.

كانت أبرز تغطيتها الصحفية والإعلامية هو تغطيتها لعدوان عامي 2008 و 2014 على قطاع غزة، وقامت بتغطية حرب لبنان عام 2006، بالإضافة إلى تغطيتها الصحفية وبمهنية عالية لأحداث اقتحام المسجد الأقصى، والقدس، بالرغم من تعرضها للعديد من المضايقات، ومن أشهر أقوالها في عالم الصحافة هو “العمل تحت الخطر هو لب العمل الصحفي”.

جدير بالذكر أن هذا الشهر أيار/ مايو هو الشهر الذي يحتفي فيه العالم بحرية الصحافة، وذلك في اليوم الثالث من أيار/ مايو من كل عام.