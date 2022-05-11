فيديو.. وفاة “شيرين ابو عاقلة ” وأصابة “علي السمودي”، شهود عيان يؤكدون: الاحتلال الصهيوني هو من قتل “مراسلة الجزيرة” وحال دون إسعافها

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية وفاة مراسلة قناة الجزيرة الزميلة شيرين أبو عاقلة برصاص جيش الاحتلال الصهيوني خلال تغطية فريق الجزيرة لاقتحام جيش الاحتلال لمخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وفاة الصحفية شيرين أبو عاقلة وإصابة الزميل علي السمودي

وبينما أعلنت وزار الصحة عن وفاة الزميلة شيرين أبو عاقلة بعد إصابتها بالرصاص الحي في الرأس، فقد أكَّدت أيضاً إصابة الزميل الصحفي علي السمودي برصاص حي في الظهر موضحة أنَّ وضعه الصحي مستقر حتى الآن.

هذا وقد قامت قوات الاحتلال الصهيوني باستهداف الزميلة شيرين ابو عاقلة رغم ارتدائها سترة الصحافة، كما أفاد شهود عيان أن قوات الاحتلال قد حالت دون إسعاف شيرين عبر إطلاق الرصاص الكثيف في المكان.

ولدت في القدس ودرست بالأردن ثم توفيت في جنين

وُلدت شيرين أبو عاقلة عام 1971م في مدينة القدس المحتلة، أنهت دراستها الثانوية في مدرسة راهبات الوردية في بيت حنينا، ثم سافرت إلى الأردن لتدرس الهندسة المعمارية في جامعة العلوم والتكنولوجيا في الأردن، قبل أن تنتقل لدراسة الصحافة والإعلام في جامعة اليرموك بالمملكة الأردنية حيث حصلت على درجة البكالوريوس.

عملت “ابو عاقلة” في عدة مواقع منها وكالة الأونروا، وإذاعة صوت فلسطين، وقناة عمان الفضائية، وإذاعة مونت كارلو، ثم التحقت “شيرين” بقناة الجزيرة، في العام 1997، واستمرت منذ ذلك الحين بتغطية الأحداث من قلب الخطر لتغطية جميع حروب الاحتلال الصهيوني وهجماته واعتداءاته المتكررة على الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة.