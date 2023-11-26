شاهد لحظات الوداع الحارة بين الرهائن الإسرائيلية وجنود المقاومة الفلسطينية المتهمة بالإرهاب !

قضت اتفاقية الهدنة المؤقتة بين حماس والاحتلال الإسرائيلي بوقف القتال لمدة 4 أيام، والسماح خلالها بإطلاق صراح 50 رهين إسرائيلي و150 من الأسرى الفلسطينيين لدى السجون الإسرائيلية، وكانت هذه الاتفاقية بمثابة انفراجه كبيرة وفرصة لالتقاط الأنفاس ليس لإسرائيل وحماس فحسب، بل للعالم أجمع، حيث أسفرت الحرب على 14 ألف شهيد من قطاع غزة، وما يفوق 33 ألف جريح، وما زالت آلاف الجثث تحت الأنقاض أغلبهم من النساء والأطفال.

رهينة تلوح بيدها امتنانا لجنود المقاومة

خسائر الجانب الإسرائيلي

ف البداية كان الاحتلال يريد القضاء على حماس وتخليص الرهائن بنفسه، وبعد 48 يوما من القتال لم يصل الجيش الإسرائيلي إلى الرهائن، بل قتل 60 منهم، ولم يقضى على حماس وخسر خسائر تعد بالفادحة في الدبابات والمعدات وكذلك الجنود، ويرى بعض المحللون السياسيون أن اتفاق الهدنة كان لصالح حماس، لإنها أجبرت اسرائيل على وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن، بعد ما فشلت في تخليص الرهائن بنفسها كما كانت تريد، وما فعلته اسرائيل إلا قتال إجرامي وانتقامي أدانه العالم كله ووصفه بالجنون وانتهاكات أخلاق الحرب، وطالبت الشعوب بمحاكمة نتنياهو رئيس وزراء اسرائيل بتهمة مجرم حرب، واتجهت أنظار العالم لهذا القطاع الصغير الذي كان يعاني، ومحاصر دون أن يشعر به أحد، لعل هذا يكون نصرا في حد ذاته وتقام دولة فلسطينية على أراضيها.

وسائل إعلام إسرائيلية :

في أقل من ٢٤ ساعة تم الإعلان عن 15 قتيلاً من الجيش الإسرائيلي بينهم 3 ضباط.

هذا ما تم الاعلان عنه وماخفي اضعاف المعلن بعشر مرات.

الشعب الإسرائيلي يعيش حالة التيه الثانية #طوفات_الاقصى #كتائب_االقسام #مهرجان_الكلاب #غزة_تنتصر pic.twitter.com/2Nfhsrratp — روزان قباص يهودية يمنية.. بديل (@R_gapas2) November 24, 2023

حسن معاملة المقاومة الفلسطينية للرهائن

ظهر ذلك جليا في كثير من الفيديوهات التي شهدت تسليم الرهائن الإسرائيلية لمنظمة الهلال الأحمر، حيث أن الهلال الأحمر هو المسئول على تسليم الرهائن الإسرائيلية إلى الجانب الإسرائيلي، إذ كانت الرهائن في أكثير من الفيديوهات تلوح بيدها لجنود المقاومة الفلسطينية، كما لو أنها فهمت القضية وقدرت مواقفهم، فهل سيؤثر هذا على نظرة العالم تجاه حماس ووصفها الدائم لها بالإرهاب؟.