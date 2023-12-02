أخبار فلسطين

شاهد.. رأي أهالي غزة المنكوبين بشأن مخطط التهجير

صفاء المشهور

منذ بداية القصف الإسرائيلي على غزة، وتتعالى الأصوات في العالم، لإبداء مختلف الحلول لإنهاء الصراع، حيث طالبت أصوات الحق بفصل الدولتين، وإقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشريف، وطالبت أصوات أخرى بتهجير أهالي غزة، ومن ثم رفضت مصر والأردن والسلطة الفلسطينية وحركة حماس، مخطط التهجير، فما رأي أهالي غزة المنكوبين تحت القصف ؟.

مخطط التهجير

علم فلسطين

رجل منزله تحت الأنقاض ويؤكد لن نرحل

” أنا هان باقي ببيتي” هكذا قال الرجل من فوق أنقاض منزله، وسوف نعمرها يا نتنياهو ونرجع غزة أفضل مما كانت، ولو متنا أولادنا تعمرها.

معمرة فلسطينية حضرت النكبة

وهذه معمرة فلسطينية حضرت النكبة عام 1948، تروي قصة التهجير المؤلمة ومأساة الشعب الفلسطيني أيام النكبة، حيث نزحوا إلى قطاع غزة، وتقول مهما صار مش هنهاجر.

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صفاء المشهور

كبير كيميائيين مهتم بالصحافة والإعلام، حاصلة على دبلوم الدراسات الإسلامية، أهوى القراءة في شتى المجالات، يسعدني العمل في نجوم مصرية لتنوع ودقة الأخبار.

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