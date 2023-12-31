سموتريتش يعلن تجميد المساعدات المالية لقطاع غزة

في تصريح مثير للجدل، أعلن وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، يوم الجمعة، أنه لن يسمح بصرف أي أموال من الحكومة الإسرائيلية إلى قطاع غزة طالما بقي في منصبه.

وقال سموتريتش في تصريحات صحفية: “لن يذهب أي شيكل واحد إلى غزة طالما بقيت في منصبي، لن نسمح لأي أموال إسرائيلية بتمويل الإرهاب أو تحسين حياة الإرهابيين”.

وأضاف سموتريتش أن الحكومة الإسرائيلية يجب أن تركز على مساعدة المواطنين الإسرائيليين، وليس على تمويل الإرهابيين في غزة.

وزير مالية الاحـ.ـتـ.ـلال بتسلئيل سموتريتش: لن يذهب أي شيكل إلى غزة طالما بقيت في منصبي#قناة_الغد pic.twitter.com/NjAiLjmHch — قناة الغد (@AlGhadTV) December 29, 2023

وتأتي تصريحات سموتريتش في ظل استمرار التوتر بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

تعكس تصريحات سموتريتش موقفًا متشددًا من الحكومة الإسرائيلية تجاه قطاع غزة، وتشير إلى أن الحكومة الإسرائيلية لا تنوي تغيير سياستها الحالية تجاه القطاع، والتي تركز على الحصار الاقتصادي والعسكري.

ويرى مراقبون أن تصريحات سموتريتش قد تؤدي إلى تفاقم التوتر بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، وزيادة فرص اندلاع جولة جديدة من العنف.

تبقى تصريحات سموتريتش مجرد تصريحات حتى الآن، ولم تترجم إلى إجراءات عملية، ولكن إذا تم تنفيذها، فإنها ستكون لها تداعيات خطيرة على قطاع غزة والعلاقات بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.