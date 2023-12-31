أخبار فلسطين

سموتريتش يعلن تجميد المساعدات المالية لقطاع غزة

محمود عماد

في تصريح مثير للجدل، أعلن وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، يوم الجمعة، أنه لن يسمح بصرف أي أموال من الحكومة الإسرائيلية إلى قطاع غزة طالما بقي في منصبه.

وقال سموتريتش في تصريحات صحفية: “لن يذهب أي شيكل واحد إلى غزة طالما بقيت في منصبي، لن نسمح لأي أموال إسرائيلية بتمويل الإرهاب أو تحسين حياة الإرهابيين”.

وأضاف سموتريتش أن الحكومة الإسرائيلية يجب أن تركز على مساعدة المواطنين الإسرائيليين، وليس على تمويل الإرهابيين في غزة.

وتأتي تصريحات سموتريتش في ظل استمرار التوتر بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

تعكس تصريحات سموتريتش موقفًا متشددًا من الحكومة الإسرائيلية تجاه قطاع غزة، وتشير إلى أن الحكومة الإسرائيلية لا تنوي تغيير سياستها الحالية تجاه القطاع، والتي تركز على الحصار الاقتصادي والعسكري.

ويرى مراقبون أن تصريحات سموتريتش قد تؤدي إلى تفاقم التوتر بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، وزيادة فرص اندلاع جولة جديدة من العنف.

تبقى تصريحات سموتريتش مجرد تصريحات حتى الآن، ولم تترجم إلى إجراءات عملية، ولكن إذا تم تنفيذها، فإنها ستكون لها تداعيات خطيرة على قطاع غزة والعلاقات بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.

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عن الكاتب:
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محمود عماد

انا اسمي محمود عماد عملت في اكثر من موقع ومن ابرزها موقع نجوم مصرية ودرست في معهد عالي علوم اداريه والحاسبات ولي خبره تحليل المحتوي وصياغته

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