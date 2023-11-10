أخبار فلسطين

سرايا القدس: مستعدون للإفراج عن أسيرين إثنين لأسباب إنسانية وصحية

محمود تركي

أعلن الناطق العسكري باسم سرايا القدس “أبو حمزة”، أمس الخميس، أن الحركة على استعداد للإفراج عن فتى ومسنة إسرائيليين، وذلك لأسباب صحية وإنسانية، كما أخلى مسؤولية الحركة تجاه الأسرى الإسرائيليين بسبب القصف الهمجي على كل قطاع غزة.

الناطق العسكري باسم سرايا القدس "أبو حمزة"_ مصدر الصورة روسيا اليوم

كما أكد أبو حمزة، أن سرايا القدس جزء أصيل من عملية “طوفان الأقصى” والتي بدأت من يوم 7 أكتوبر، وتقف بجانب كتائب القسام، وأشار إلى أن فلسطين تخوض حرب كونية هدفها إبادة الشعب الفلسطيني، والذي يتعرض لأبشع أنواع الجرائم والمجازر في ظل صمت مطبق.

المقاومة بألف خير

وأضاف أبو حمزة: “المقاومة بألف خير، وعدونا الذي يحاول التقدم يتجرع الألم في دباباته التي أصبحت توابيت متنقلة، ويستهدف كل شيء حتى أسراه”.

واختتم حديثه: “نعلن استعدادنا للإفراج عن أسيرة إسرائيلية “حنا كاستير” لأسباب صحية، والفتى “ياغيل يعقوب” لصغر سنه، علمًا بأن سجون الاحتلال بها أطفال فلسطينيون”.

كما بثت المقاومة مقطع فيديو للأسيرين وهم يتحدثان عن ظروف احتجازهما، واتهم الأسيران رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو” بالتخلي عنهما، كما طالبوه بالعمل على الإفراج عنهما في أقرب وقت ممكن.

يذكر أنه في يوم 26 أكتوبر الماضي، أعلنت كتائب القسام مقتل نحو 50 أسيرًا إسرائيليًا بسبب القصف الإسرائيلي على جميع أنحاء غزة.

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محمود تركي

طالب مصري أدرس الآن بكلية الأعمال بجامعة المنوفية
أبلغ من العمر 21 عامًا وأتحدث اللغة العربية والإنجليزية
أفضل كتابة الأخبار الخليجية والمصرية خاصة الأخبار الاقتصادية
وأتابع الأخبار المهمة أول بأول

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