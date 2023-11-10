سرايا القدس: مستعدون للإفراج عن أسيرين إثنين لأسباب إنسانية وصحية

أعلن الناطق العسكري باسم سرايا القدس “أبو حمزة”، أمس الخميس، أن الحركة على استعداد للإفراج عن فتى ومسنة إسرائيليين، وذلك لأسباب صحية وإنسانية، كما أخلى مسؤولية الحركة تجاه الأسرى الإسرائيليين بسبب القصف الهمجي على كل قطاع غزة.

الناطق العسكري باسم سرايا القدس "أبو حمزة"_ مصدر الصورة روسيا اليوم

كما أكد أبو حمزة، أن سرايا القدس جزء أصيل من عملية “طوفان الأقصى” والتي بدأت من يوم 7 أكتوبر، وتقف بجانب كتائب القسام، وأشار إلى أن فلسطين تخوض حرب كونية هدفها إبادة الشعب الفلسطيني، والذي يتعرض لأبشع أنواع الجرائم والمجازر في ظل صمت مطبق.

كلمة هامة الناطــــــــــق باسم سرايا القدس أبوحمزة على صفحة و قناة و حساب غزة الان 🇵🇸 pic.twitter.com/RNFE9KQwEk — غزة الآن – Gaza Now (@gnnanow) November 9, 2023

المقاومة بألف خير

وأضاف أبو حمزة: “المقاومة بألف خير، وعدونا الذي يحاول التقدم يتجرع الألم في دباباته التي أصبحت توابيت متنقلة، ويستهدف كل شيء حتى أسراه”.

واختتم حديثه: “نعلن استعدادنا للإفراج عن أسيرة إسرائيلية “حنا كاستير” لأسباب صحية، والفتى “ياغيل يعقوب” لصغر سنه، علمًا بأن سجون الاحتلال بها أطفال فلسطينيون”.

الناطق العسكري لسر/يا القد,س: نعلن استعدادانا الإفراج عن السيدة حنا كاستير لأسباب إنسانية وصحية والفتى ياغيل يعقوب لصغر سنه

pic.twitter.com/h4Hzd5GJuN — مصدر مسؤول (@fouadkhreiss) November 9, 2023

كما بثت المقاومة مقطع فيديو للأسيرين وهم يتحدثان عن ظروف احتجازهما، واتهم الأسيران رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو” بالتخلي عنهما، كما طالبوه بالعمل على الإفراج عنهما في أقرب وقت ممكن.

يذكر أنه في يوم 26 أكتوبر الماضي، أعلنت كتائب القسام مقتل نحو 50 أسيرًا إسرائيليًا بسبب القصف الإسرائيلي على جميع أنحاء غزة.