“ستارلينك تفتح باب الأمل أمام سكان غزة”.. هل يمكن للقطاع الحصول على إنترنت فضائي؟

انتشر هاشتاج #starlinkforgaza بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية، وأصبحت منصة “إكس” موقع “تويتر” سابقًا، المملوك لإيلون ماسك، في صدارة هذا الحراك، حيث تركز الدعوة على ضرورة توفير خدمة الإنترنت الفضائي في غزة بعد قطع العدوان الإسرائيلي لخدمة الإنترنت عن المواطنين.

العدوان على غزة - مصدر الصورة: CNN

هل يمكن للقطاع الحصول على خدمات الإنترنت الفضائي؟ هذا السؤال يدفعنا لاستكشاف كيفية عمل الإنترنت الفضائي بشكل عام. يتطلب الحصول على خدمة الإنترنت الفضائي من “ستارلينك” ومشغلي خدمات أخرى استخدام مجموعة من المعدات الأرضية، وتشمل هذه المعدات طبق استقبال يتم تركيبه على سطح المنزل وتوصيله بجهاز يقوم بتوزيع الإشارة لاسلكيًا داخل المنزل، والذي يؤدي دور الراوتر. وهذا يتيح للمستخدمين الوصول إلى الإنترنت الفضائي، حيث يمكن للأطباق استقبال وإرسال إشارات من أي أقمار صناعية نشطة تابعة لشبكة ستارلينك والتي تتواجد في السماء.

هل يمكن لغزة الحصول على خدمة الإنترنت الفضائي مثل ما تم في أوكرانيا؟ إيلون ماسك قد قام بتوفير خدمة الإنترنت الفضائي لأوكرانيا من خلال شحن محطات الإنترنت الفضائي إلى هذا البلد. وعلى الرغم من عدم وضوح العدد المحدد، إلا أن تشغيل الإنترنت عبر الأقمار الصناعية يتطلب بنية تحتية ضخمة في الفضاء ومعدات أرضية متخصصة، وومع ذلك، نظرًا للظروف الحالية في غزة والقيود التي تفرضها قوات الاحتلال، سيكون من الصعب جدًا دخول مثل هذه المعدات، مما يجعل استفادة غزة من هذه التقنية صعبة في النهاية.

بالإضافة إلى ذلك، تحتاج الهوائيات إلى مساحة سماوية غير معاقة للوصول إليها، وهذا أمر صعب في منطقة النزاع مثل غزة، ومع ذلك، تم التغلب على هذا العائق في أوكرانيا، وقد يكون من الممكن تحقيق ذلك في غزة إذا تم توفير محطات المستخدم المخصصة لـ Starlink.

تعد شبكة Starlink واحدة من أقوى شبكات الإنترنت الفضائي، حيث تحوي أكثر من 1200 قمر صناعي جاهزة للخدمة، وتستطيع هذه الأقمار توفير اتصال إنترنت من الفضاء، وتم إطلاق الدفعة الأولى من أقمار Starlink في مايو 2019، وما تزال المزيد من الأقمار تُطلق لتوفير تغطية للأراضي في جميع أنحاء العالم بسرعات عالية.

عندما تشترك في خدمة Starlink العادية، ستحصل على مجموعة من الأجهزة المصممة بعناية لاستقبال إشارات الإنترنت الفضائي. تشمل هذه المجموعة جهاز استقبال (طبق قمر صناعي) وجهاز توجيه ومصدر طاقة، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من الكابلات اللازمة للتوصيل، ويتطلب استخدام طبق قمر صناعي قوي ومتين ليتحمل سرعات الرياح العالية التي قد تصل إلى 174 ميلاً في الساعة وكذلك الأمطار الغزيرة التي تصل سرعتها إلى 3 بوصات في الساعة.

بعد تركيب طبق القمر الصناعي في الموقع المحدد في منزلك وتوصيله بمصدر الطاقة وجهاز التوجيه، ستتمكن بسهولة من الاتصال بخدمة الإنترنت، وتتوفر أيضًا تطبيقات Starlink لأنظمة التشغيل Android و iOS، والتي تقدم واجهة سهلة الاستخدام لمساعدتك في تحديد الموقع المثالي لطبق الاستقبال باستخدام تقنية الواقع المعزز.

تتراوح تكلفة مجموعة الاستقبال القياسية لعملاء النقاط الثابتة والتجوال الأرضي حوالي 599 دولارًا أمريكيًا، وفي حالة كنت تمثل شركة أو تستخدم الخدمة على متن قارب، فقد تكون هناك مجموعة أدوات عالية الأداء بتكلفة حوالي 2500 دولارًا أمريكيًا، ومع ذلك، نظرًا للظروف الحالية في غزة، هناك أمل في أن يتم توفير الإنترنت مجانًا، وهذا ما قام به إيلون ماسك سابقًا في حالة أوكرانيا.

ووفقًا لمصادر محلية في غزة وشركات الاتصالات، تم الإبلاغ عن حدوث انقطاع كامل في خدمة الإنترنت في القطاع أمس الجمعة، وأفادت المصادر بأن الجيش الإسرائيلي قام بقطع خطوط الاتصال والألياف الضوئية المغذية للإنترنت، وقام بالتشويش عليها في الوقت نفسه مع وقوع هجمات عنيفة من قبل الطيران والمدفعية الإسرائيلية على القطاع.