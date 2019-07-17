ساعات قليلة تفصلنا عن إعلان نتائج الثانوية العامة في فلسطين 2019

أعلنت وزارة التربية و التعليم في فلسطين قبل أيام عن موعد إعلان نتائج الثانوية العامة 2019، و أنه سوف يتم الإعلان عنها يوم غداً الخميس الموافق 18/7/2019، حيث يبدأ الطلاب في إستقبال نتائج الثانوية العام في فلسطين في تمام الساعة الثامنة صباحاً، حيث يتم إرسال النتائج فوا الإنتهاء من مؤتمر الصحفى التابع لوزارة التربية و التعليم في فلسطين، حيث يتم الإعلان فيه عن نتائج الثانوية العامة في فلسطين و تهنئة الطلاب الأوائل في الثانوية العامة و نسبة النجاح لهذا العام .

نتائج الثانوية العامة في فلسطين 2019

ساعات قليلة تفصل طلاب الثانوية العامة عن صدور نتائج الثانوية العامة في فلسطين، حيث اجتاز ما يقارب 73.000 طالب و طالبة من كافة أنحاء فلسطين في ضفة و قطاع غزة إمتحان الثانوية العامة لعام 2019.

حيث يتم الإعلان عن النتيجة و تحميل ملفات النتائج عبر وزارة التربية و التعليم على شبكة الإنترنت، و سوف يتم الاستعلام عنها مباشره من خلال رقم الجلوس قور اعتماد النتيجة.

كانت قد بدأت امتحانات التوجيهي في قلسطين للدورة الأولى من يوم 8 يونيو 2019 و حتى الانتهاء في 26 يونيو 2019، أما عن الدورة الثانية فمن المقرر أن تبدأ امتحاناتها من يوم 1/8/2019 و حتى تاريخ 21/8/2019، أما بالنسبة لامتحانات الدورة الثالثة فلم يتم الإعلان عن موعدها، فمن المنتظر الإعلان عن موعدها بعد ظهور نتائج الثانوية العامة في فلسطين 2019.