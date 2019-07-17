 التخطي إلى المحتوى

ساعات قليلة تفصلنا عن إعلان نتائج الثانوية العامة في فلسطين 2019

كتب حنين كورازفي آخر تحديث
ساعات قليلة تفصلنا عن إعلان نتائج الثانوية العامة في فلسطين 2019
أوائل الثانوية العامة 2019

أعلنت وزارة التربية و التعليم في فلسطين قبل أيام عن موعد إعلان نتائج الثانوية العامة 2019، و أنه سوف يتم الإعلان عنها يوم غداً الخميس الموافق 18/7/2019، حيث يبدأ الطلاب في إستقبال نتائج الثانوية العام في فلسطين في تمام الساعة الثامنة صباحاً، حيث يتم إرسال النتائج فوا الإنتهاء من مؤتمر الصحفى التابع لوزارة التربية و التعليم في فلسطين، حيث يتم الإعلان فيه عن نتائج الثانوية العامة في فلسطين و تهنئة الطلاب الأوائل في الثانوية العامة و نسبة النجاح لهذا العام .

نتائج الثانوية العامة في فلسطين 2019

ساعات قليلة تفصل طلاب الثانوية العامة عن صدور نتائج الثانوية العامة في فلسطين، حيث اجتاز ما يقارب 73.000 طالب و طالبة من كافة أنحاء فلسطين في ضفة و قطاع غزة إمتحان الثانوية العامة لعام 2019.

حيث يتم الإعلان عن النتيجة و تحميل ملفات النتائج عبر وزارة التربية و التعليم على شبكة الإنترنت، و سوف يتم الاستعلام عنها مباشره من خلال رقم الجلوس قور اعتماد النتيجة.

كانت قد بدأت امتحانات التوجيهي في قلسطين للدورة الأولى من يوم 8 يونيو 2019 و حتى الانتهاء في 26 يونيو 2019، أما عن الدورة الثانية فمن المقرر أن تبدأ امتحاناتها من يوم 1/8/2019 و حتى تاريخ 21/8/2019، أما بالنسبة لامتحانات الدورة الثالثة فلم يتم الإعلان عن موعدها، فمن المنتظر الإعلان عن موعدها بعد ظهور نتائج الثانوية العامة في فلسطين 2019.

عن الكاتب

حنين كوراز

أسمي حنين كراز خريجة لغة عربية وإعلام في فلسطين .. هوايتي الكتابة وقراءة الرويات

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.