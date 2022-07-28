رابط نتائج التوجيهي 2022 في فلسطين حسب الاسم عبر موقع التربية والتعليم الفلسطينية

العديد من الطلاب في مختلف الأماكن في أنحاء فلسطين يترقبون موعد الإعلان عن نتائج التوجيهي 2022، وسوف نوضح في هذا المقال كيفية الاستعلام إلكترونيًا عن نتائج الطلاب عن طريق البحث بالاسم، وذلك من خلال موقع وزارة التربية والتعليم الفلسطينة، وكذلك إعلان موعد النتائج، فقد أشارت مصادر موثوقة في وزارة التربية والتعليم أن نسب النجاح لهذا العام جيدة بالنسبة للعام الماضي.

موقع التربية والتعليم الفلسطينية

أوضحت الوزارة أنها تعمل بجهد كبير لكي توفر العديد من الخدمات المختلفة للطلاب على موقعها الرسمي، وذلك حرصًا منها لكي توفر الاحتياجات الأساسية لجميع الطلبة والطالبات في جميع المراحل التعليمية، وتشمل تلك الخدمات، خدمة الاستعلام عن النتائج وكذلك التمكن من معرفة المعدل التراكمي لدرجات العام الدراسي، وأشارت الوزارة أنها تعمل على وضع إجراءات صارمة أثناء التصحيح وأثناء عملية رصد النتائج، وهدف ذلك الحرص على الدقة في رصد درجات الطلاب.

موعد ظهور نتائج التوجيهي 2022

أنهى طلاب الثانوية العامة الاختبار النهائي، والآن ينتظر عدد كبير من الطلاب والطالبات وكذلك أولياء الأمور وقت إعلان نتائج التوجيهي 2022، وتعد فترة استقبال النتيجة من الفترات الصعبة التي تمر على الطلاب وذلك لكثرة القلق والضغط والتوتر، ولقد أشار وزير التربية والتعليم أن وقت إعلان ظهور النتيجة سيكون بعد الانتهاء من إجراءات التصحيح ثم رصد الدرجات، وبعدها اعتماد النتائج بشكل رسمي.

كيفية الاستعلام عن نتائج التوجيهي في فلسطين 2022

اتبع الخطوات التالية لكي تتمكن من الحصول على النتيجة النهائية وكذلك الدرجات:-

أولًا سجل الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم لفلسطين من خلال الضغط على ذلك الرابط.

قم بإدخال البيانات الخاصة بك، الاسم أو رقم الجلوس، أو المدرسة.

ثم اضغط على خيار عرض النتيجة.

بعد ظهور النتيجة يمكنك طباعة استمارة النجاح من خلال الموقع.

وختامًا، حاولنا قدر المستطاع توضيح كيفية البحث عن النتائج من خلال الاسم، نرجو أن نكون افدناكم في ذلك الأمر.