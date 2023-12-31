أخبار فلسطين

رئيس ‎كوبا يصف العدوان الإسرائيلي على غزة بـالهمجية

محمود عماد

ندد الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل، يوم الجمعة، بالعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، ووصف ما يحدث هناك بـ”الهمجية”.

وكتب كانيل في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع “تويتر”: “حان الوقت لإنهاء همجية إسرائيل بحق الفلسطينيين في غزة، هذا العدوان المستمر هو وصمة عار على الإنسانية”.

وأضاف كانيل أن “المجتمع الدولي ملزم بالعمل على إنهاء هذا الاحتلال والاستعمار الوحشي”.

ويأتي موقف الرئيس الكوبي في إطار الموقف الدولي الرافض للعدوان الإسرائيلي على غزة، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 250 فلسطينيًا، بينهم 66 طفلًا، وإصابة أكثر من ألفي فلسطيني.

وكانت الأمم المتحدة قد دعت إلى وقف فوري للعدوان الإسرائيلي على غزة، وحذرت من أن استمرار هذا العدوان سيؤدي إلى كارثة إنسانية.

وأعربت العديد من الدول العربية والإسلامية عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني، وطالبت المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات فعالة لوقف العدوان الإسرائيلي.

ويأتي العدوان الإسرائيلي على غزة في إطار استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، والذي يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.

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عن الكاتب:
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محمود عماد

انا اسمي محمود عماد عملت في اكثر من موقع ومن ابرزها موقع نجوم مصرية ودرست في معهد عالي علوم اداريه والحاسبات ولي خبره تحليل المحتوي وصياغته

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