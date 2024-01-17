رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو يؤكد استمرار الحرب ضد حماس في غزة حتى 2025

أدلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتصريحات جديدة حول الحرب الإسرائيلية في غزة، وجاءت تصريحاته خلال اجتماعه مع أعضاء مجلس الوزراء الحربي مع رؤساء المجالس المحلية، وكان الاجتماع قد عقد في مقر القيادة الجنوبية للجيش الإسرائيلي في منطقة بئر السبع، حيث أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي في تصريحاته أن الحرب على حركة المقاومة الإسلامية “حماس” داخل قطاع غزة يمكن أن تستمر حتى العام المقبل 2025.

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن تصريحاته رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي جاءت خلال اجتماعه بمجلس الوزراء الحربي تفيد بأن الحرب الإسرائيلية داخل القطاع مستمرة حتى 2025، في إشارة إلى أن إسرائيل لم تحقق الأهداف العسكرية داخل قطاع غزة بعد والتي من أهمها التخلص من حركة المقاومة الإسلامية “حماس” بشكل كامل وتحقيق النصر في قطاع غزة.

قال بنيامين نتنياهو لرؤساء المجلس المحلية من المجتمعات القريبة من غزة أن الحرب ضد حركة حماس داخل القطاع ستمتد إلى عام 2025، وجاءت تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي عقب التقييم التي تم إجراؤه من قبل مجلس الحرب بشأن الأهداف العسكرية التي تم الوصول إليها والتي لم يتم الوصول إليها بعد داخل قطاع غزة.

هذا وقد أفادت القناة 12 الإسرائيلية ببعض التصريحات الخاصة برئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو أيضا والتي يكشف فيها عن التقييم في سياق مناقشة الوضع الحالي في غزة، حيث أكد نتنياهو أنه وافق على مراجعة إطار وزارة الدفاع الحالي الذي بدوره يوفر المساعدة المالية للإسرائيليين المستعدين للعودة إلى المناطق التي تم إجلاؤهم منها على بعد 7 كم من حدود غزة.

أوضحت القناة 12 الإسرائيلية أن رؤساء المجالس المحلية قالوا لرئيس الوزراء نتنياهو أن معظم سكان غلاف غزة لا يرغبون في العود في هذه المرحلة بسبب الصواريخ التي يتم إطلاقها بشكل مستمر من غزة وهناك مخاوف أمنية أخرى تجعلهم لا يرغبون في العودة.

خلال الاجتماع الذي دار بين رئيس الوزراء نتنياهو ومجلس الوزراء الحربي، طالب رؤساء المجالس المحلية بتأجيل عملية عودة سكان غلاف غزة أو تمديد العملية حتى الصيف المقبل وبداية العام الدراسي الجديد، على أن تستمر تل أبيب في تمويل إقامتهم في مساكن مؤقتة فقط حتى ذلك الحين.

من جانبه وافق رئيس الوزراء الإسرائيلي على طلب رؤساء المجالس المحلية كما أنه وعدهم بأن تكون المساعدة المالية التي سيتم تقديمها لهم قابلة للتطبيق في ذلك الوقت أيضا، كما أن بنيامين نتنياهو قد أصدر تعليمات للمسؤولين المعنيين بوضع الإطار اللازم لتقييم الوضع.

أكدت القناة 12 الإسرائيلية أن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي قد أكد في تصريحات أدلى بها بشكل علني في بداية الاجتماع الذي دار في منطقة بئر السبع التصميم على إعادة تأهيل الكيبوتسات والمجتمعات في ما يعرف باسم منطقة غلاف غزة، بالإضافة إلى البدء في قرار إعادة السكان إلى منازلهم مجدداً، والحرص على ضمان ازدهار المنطقة ونموها أكثر بكثير مما كانت عليه قبل الحرب الدائرة الآن.