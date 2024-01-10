رئيس الشاباك الأسبق: نسير بعيون مفتوحة نحو الغرق في رمال غزة؟

استنزاف كبير لقوات جيش الاحتلال، يحدث في غزة، يدفع بالقوات في اتجاهات متفرقة، ثم ينسحب، ليس له خطة واضحة، ولكنه يفر من قوات المقاومة الفلسطينية، التي تهاجمه في كل مكان، كالأشباح، حيث لم يسيطر جيش الاحتلال على أي مكان حتى الآن.

مذبحة الدبابات في غزة

انتصارات وصمود المقاومة

حيث قال رئيس الشاباك السابق أو “الأمن والاستخبارات الداخلية الإسرائيلي”، في إحدى اللقاءات الصحفية، نحن نسير بعيون مفتوحة للغرق في رمال غزة، حيث تأخذ قوات الاحتلال جميع الاحتياطات الممكنة، وتستعمل الكلاب البوليسية، والطائرات الاستخباراتية، والأسلحة المطورة، ولكنهم لم يستطيعوا الانتصار على حماس، أو تحرير رهين واحد من الرهائن المحتجزة، رغم مرور 90 يوما، حتى الآن.

الفيديو الجديد الذي عرضته للتو #كتائب_القسام من معارك مجاهديها في مدينة #غزة شمال القطاع يُمثل ضربة قاضية للرواية الصهيونية المكذوبة، ويؤكد ما قاله رئيس الشاباك الأسبق عامي أيالون في مقابلة صحفية قال: "نحن نسير بعيون مفتوحة نحو الغرق في رمال #غزة" هذه المشاهد تأتي تصديقاً لكلام… pic.twitter.com/Teb9RoG6R5 — أدهم أبو سلمية 🇵🇸 Adham Abu Selmiya (@adham922) January 10, 2024

لن نرى صورة انتصار

كما نقلت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، عن أيلون رئيس جهاز الشاباك السابق، أنه أكد، لن نرى صورة النصر في هذه الحرب، حتى لو قتل “يحي السنوار” لن يكون نصرا، لأن حماس والشعب الفلسطيني، لن يتوقف عن المقاومة بعد قتل السنوار، وكنا نعتقد أن الفلسطينيين ليس شعبا، ولكننا رأينا أنهم مستعدون للموت في سبيل أرضهم، وكانت تصريحات أيلون، تتشابه مع تصريحات بلينكن وزير الخارجية الأمريكي اليوم، حيث قال، لا يمكن القضاء على حماس بشكل كامل، رغم أن هذا كان الغرض الرئيسي، لأمريكا والكيان الإسرائيلي، عند بداية الغزو البري لقطاع غزة.