دور الأعمال الفنية في دعم القضية الفلسطينية

للأعمال الفنية دور هام وبارز في القضايا العامة للأمة وخصوصا قضية فلسطين، وفي هذا المقال نستعرض أهم الاهداف والمسارات المختلفة لنصرة إخواننا في غزة وفلسطين كما سنستعرض لأهم الاعمال الفنية التي تلهب مشاعر أبناء الأمة في نصرة أوطانهم وبلادهم، ونرسم بهذه الأعمال لوحة فنية تتجسد على الأرض وواقع ينير للأمة دربها ويعيد مجدها التليد.

المصدر فيديو على KWai

كيف نساعد أهلنا في غزة

لمساعدة أهلنا في غزة هناك مجموعة من الاهداف العامة والتي يجب التركيذ عليها في سعينا لنصرة إخواننا في غزة وفلسطين والاهداف كالتالي:

وقف القصف والتهجير والتجويع. التثبيت من عزمهم والمساعدة بكل ما نستطيع. كسب الرأي العام العالمي في صف المقاومة. إبقاء القضية حية في نفوس كل الناس.

مسارات هامة لنجدة إخواننا في غزة وفلسطين

لتحقيق الأهداف السابقة هناك مجموعة من المسارات المهمة لتحقيق تلك الأهداف كالتالي:

المسار الاول: نشر الوعي، بتعريف العالم طبيعة الصراع والبعد الأخلاقي، وما يحدث في غزة من مجازر وانتهاكات من قبل الاحتلال، ونشر الوعي يتم عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، التفاعل مع حسابات المشاهير والمؤثرين والعلماء والمفكرين وأصحاب النفوذ وخصوصا للذين يتقنون اللغة الأجنبية.

المسار الثاني: توريث القضية لابناءنا وتفعيل الجيل الجديد من الطلبة في المدارس والجامعات للقيام بدوره في نصرة القضية.

المسار الثالث: الدعم السياسي والضغط الشعبي وتشمل في المشاركة في الوقفات الاحتجاجية والسياسية التي تدعم القضية.

المسار الرابع: مقاطعة المنتجات والأشخاص والشركات التي تدعم الاحتلال الصهيوني.

المسار الخامس: الإنساني والإغاثي ويكمن في التبرعات المادية بالمال والدم والتطوع.

المسار السادس: مسار اللجوء إلى الله -سبحانه وتعالى- والدعاء لنصرة أهلنا لافي غزة وفلسطين.

المسار السابع: الفني وهو من المسارات المهمة التي تلهب مشاعر الجماهير لنصرة إخواننا في غزة وفلسطين.

زهرة المدائن فيروز

فلسطين عربية أصالة

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انا لا انساك فلسطين فيروز