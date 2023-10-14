خلال حفلها في السعودية.. أصالة تلفت الأنظار بفستانها الفلسطيني

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، صورًا وفيديوهات للفنانة السورية أصالة نصري، وهي ترتدي فستانًا مستوحى من الزي والعلم الفلسطيني خلال حفلها مساء الجمعة في السعودية.

أصالة نصري بالزي الفلسطيني في السعودية - المصدر: موقع في الفن

وظهرت أصالة في فيديو تداوله عدد من رواد “تيك توك” وهي ترتدي فستانًا أسود اللون، وبه ألوان من الأخضر والأحمر، مستوحى من الزي الفلسطيني التقليدي.

وعبر الجمهور عن إعجابهم بالفنانة أصالة، وتقديرهم لموقفها الداعم للشعب الفلسطيني، حيث قاموا بالتعليق على الفيديو المتداول بجملة “أصالة الأصيلة ” وبجانبها علم فلسطين.

ومن جانبه نشر الكاتب الصحفي هاني عزب عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، صورة للنجمة أصالة برفقة زوجها الشاعر والمخرج العراقي فائق حسن، وعلق قائلًا: “اصالة ترتدى الزى الفلسطيني قبل حفلها فى السعودية”.

وكانت السورية أصالة نصري، قد أحييت أمس الجمعة 13 أكتوبر، حفلًا فنيًا بجامعة القصيم بالمملكة العربية السعودية، ولفتت الأنظار بالزي الفلسطيني، الذي ارتدته تضامنًا مع الشعب الفلسطيني، جراء ما يتعرض له من عدوان إسرائيلي.

حفلة أحلام وأصالة

وفي سياق منفصل، تستعد النجمتان العربيتان أحلام وأصالة لإحياء حفلًا فنيًا ضخمًا، على مسرح كوكاكولا أرينا في دبي، يوم 15 من شهر ديسمبر القادم.

ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضورًا جماهيريًا كبيرًا، نظرًا لشعبية الفنانتين في الإمارات العربية المتحدة، وهو ما دفع الشركة المنظمة إلى طرح تذاكر الحفل مبكرًا.