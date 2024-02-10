أخبار فلسطين

خطة وزير الدفاع الإسرائيلي لحكم قطاع غزة بدلا من حماس

صفاء المشهور

بعد طلب رئيس وزراء الاحتلال “بنيامين نتنياهو”، من وزارة الدفاع إعداد خطة للقيام بحملة عسكرية في رفح، المكتظة بالسكان، وخلق مسارات للنازحين في رفح، للنزوح مرة أخرى إلى الوسط، أعلن “غالانت” خطة تجريبية.

خطة وزير الدفاع الإسرائيلي

وزير الدفاع الإسرائيلي: يواف غالانت

خطة وزير الدفاع “غالانت”

في مسلسل الترويع لأهالي غزة، يهدد نتنياهو بقصف رفح، والتي تحتوي على كثافة سكانية عالية للنازحين، حيث تحوي 1.3 مليون نازح، في مساحة حوالي 151كيلومتر مربع، وفي حال إجلاء النازحين بعيدا عن رفح، سيكون من الصعب دخول المساعدات لهم، عبر معبر رفح، ويجب فتح معبرين آخرين وهما معبر “أيرز” ومعبر “كارني”، وهم بذلك يمنعوا وصول المساعدات الإنسانية لأعضاء حماس والمقاومة، وسيسلمون البضائع للتجار الفلسطينيين، وبحسب صحيفة “يدعوت أحرنوت”، أن هذه الخطة تعتبر أيضا نموذج لليوم التالي للحرب، وتقضي بإنشاء “لجنة مدنية”، تدير شمال ووسط غزة بدلا من حماس.

خطة كارثية في رفح

عبرت أغلب دول العالم اليوم عن قلقها، من إجراء عمليات عسكرية واسعة في رفح، وهددت الولايات المتحدة بعدم دعم أي عمليات كبيرة، التي ستحصد أرواح الآلاف، ورفضت الأردن التهجير، وهددت مصر بتعليق اتفاقية كامب ديفيد، وحذرت الأمم المتحدة من التداعيات الكارثية، والتي يمكن أن توسع نطاق الصراع بالمنطقة، بينما استدعى نتنياهو القوات الاحتياطية بالجيش الإسرائيلي من أجل العملية، وتلاحق رفح الآن عدة غارات بشكل يومي، ومهددة بمجازر غير مسبوقة.

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عن الكاتب:
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صفاء المشهور

كبير كيميائيين مهتم بالصحافة والإعلام، حاصلة على دبلوم الدراسات الإسلامية، أهوى القراءة في شتى المجالات، يسعدني العمل في نجوم مصرية لتنوع ودقة الأخبار.

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