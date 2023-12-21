خطاب الناطق باسم كتائب القسام “أبو عبيدة” يوم الخميس 21 ديسمبر 2023

تحدث الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة اليوم الخميس الموافق 21 ديسمبر، بعد مرور 76 يوم من العدوان على غزة والشعب الفلسطيني.

تصريحات أبو عبيدة

وقال أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام، أن مجاهدي المقاومة الفلسطينية قاموا بتدمير أكثر من 720 آلية عسكرية منذ بدء العدوان البري على قطاع غزة.

واضاف أبو عبيدة: “نقوم باستهداف العدو في جميع محاور التوغل، وأن ما ينشغل به جيش الإحتلال الإسرائيلي هو البحث عن صورة للنصر، لكنة يتلقى ضربات قوية من المقاومة”.

الكلمة الكاملة للناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة: بلغ عدد الآليات التي استهدفناها منذ بدء العدوان البري 720 آلية، والعدو التائه المأزوم لم يتعلم من تجارب التاريخ ولو درسا واحدا#الأخبار #حرب_غزة pic.twitter.com/seIwoP2BIV — قناة الجزيرة (@AJArabic) December 21, 2023

كما قال أبو عبيدة، أن استمرار العدوان لا يسمح بإطلاق سراح الأسرى، وإذا أراد العدو أسراه أحياء، فليس له خيار سوى وقف العدوان على الشعب الفلسطيني.

بيان كتائب القسام

خلال الساعات القليلة الماضية، أعلنت كتائب القسام عن استهداف عدد من جنود الاحتلال في منطقة مسجد فلسطين، بقذيفة مضادة للأفراد.

وقالت القسام: “استهداف مجاهدونا قوة إسرائيلية خاصة بعبوات الشواظ، واشتبكوا معها بالرشاشات الثقيلة، وقتلوا 11 جندياً من أفرادها في منطقة التوام شمال غزة، ثم فجروا عبوة مضادة للأفراد في قوة الإسناد التابعة لها والمكونة من 8 جنود من جيش الإحتلال”.

واضافت كتائب القسام: “أغار مجاهدونا على بيت يتحصن به عدد من جنود الاحتلال وتعاملوا معهم بالأسلحة المناسبة وتمكن المجاهدون من الاجهاز على 6 جنود وإصابة آخرين في منطقة اليرموك بمدينة غزة”.