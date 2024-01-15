خطاب المتحدث العسكري لكتائب القسام “أبو عبيدة” يوم الأحد 14 يناير 2024

نشرت قناة الجزيرة مساء يوم الأحد الموافق 14 يناير خطاب المتحدث العسكري لكتائب القسام أبو عبيدة بعد مرور أكثر من مائة يوم للعدوان على فلسطين.

وقد تطرق أبو عبيدة إلى الكثير من النقاط الهامة خلال كلمة أمس، وأعلن عن تمكن مجاهدي كتائب القسام من تدمير أكثر من 1000 آلية عسكرية لجيش الاحتلال خلال الحرب البرية في غزة.

وقال أبو عبيدة: “أن العدو فشل في تحقيق أهدافه أو تحرير أي أسير لدينا، وأن اي حديث سوى وقف العدوان على شعبنا ليست له أي قيمة”.

كلمة أبو عبيدة كاملة

واضاف أبو عبيدة: “أن معركة طوفان الأقصى هي معركة الوطن الفلسطيني يقاتل فيها الشعب والمقاومة في خندق واحد”.