حماس ترفض المقترح الإسرائيلي بوقف الحرب لمدة شهرين وتوصفه بالفشل والعجز

أفاد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس غازي حمد بتصريحات جديدة رداً على المقترحات الإسرائيلية التي تم طرحها من قبل بعض المسؤولين الإسرائيليين، حيث قال غازي حمد أن حركة حماس ترفض تماماً المقترح الإسرائيلي الذي تم تقديمه مؤخراً بشأن إيقاف الحرب الدائرة الآن لمدة شهرين والعمل على تحقيق المطالب الإسرائيلية داخل الصفقة نفسها، والتي تتضمن إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين داخل قطاع غزة، مؤكداً أن حركة حماس تصر على الوقف الكامل للحرب الدائرة الآن فقط وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة قبل التحدث في أي تفاصيل أخرى تخص الأسرى المحتجزين.

أضاف غازي حمد في تصريحاته أن حركة حماس لن تقبل بهذه الصفقة وهذا الأسلوب السعي وراء إيجاد حل يناسب إسرائيل فقط، مؤكداً أن مقترح إسرائيل بشأن وقف الحرب لمدة شهرين وإطلاق سراح المحتجزين يعني أن إسرائيل ستستمر في القتال والحرب واستباحة قطاع غزة وتكرار المجازر مرة أخرى بعد انتهاء مدة الصفقة، وهذا ما حدث في الهدنة الأولى.

قال غازي حمد أيضا: “نحن مصرون على أن الحرب يجب أن تتوقف بشكل كامل وتحقيق السلام الدائم، وألا يعودوا إليها مرة أخرى، حيث أن مهمة حركة حماس هي حماية الشعب الفلسطيني ووقف المجازر ووقف إراقة الدماء ووقف القتل الجماعي والإبادة التي تحدث الآن داخل القطاع”، كما وصف عضو المكتب السياسي لحركة حماس مقترح إسرائيل الجديد بأنه عملية تمويه وكذب وخداع يمارسها الإسرائيليين.

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أكد غازي حمد أنه لا يوجد أي أحد يقبل إطلاقاً بوقف إطلاق النار والحرب الدائرة الآن لمدة شهرين ومن بعدها تعود إسرائيل إلى ما تفعله الآن من مجازر وإبادة للشعب الفلسطيني، وبناء على ذلك فإن حركة حماس تصر على الوقف الكامل للحرب وانسحاب القوات الإسرائيلية، وفيما يخص الأسرى المحتجزين قال حمد: “بعد الوقف الكامل للحرب وانسحاب القوات الإسرائيلية يمكننا مناقشة الترتيبات الخاصة بتبادل الأسرى”.

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أضاف أيضا: “موقفنا ثابت وهو رفض المقترحات الإسرائيلية، لأنهم يعتبرون أن قضيتهم هي قضية الأسرى فقط، ولكن بعد أن يتم إطلاق الأسرى سيكون لديهم مطلق الحرية من أجل الاستمرار في الحرب بشكل أعنف من ذي قبل، لذلك نحن نقول لا لهذا المقترح، لأن أولويتنا وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من القطاع، ولن نترك لهم أي فرصة تجعلهم قادرين على إعادة الحرب مرة ثانية داخل قطاع غزة”.

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وصف عضو المكتب السياسي لحركة حماس المقترح الإسرائيلي بالعجز والفشل في تحقيق الخطط التي كانوا يسعون لتحقيقها داخل قطاع غزة قائلاً: “مقترح إسرائيل اليوم يظهر العجز والفشل لأن إسرائيل فشلت فشل ذريعاً في قطاع غزة، وبهذا المقترح فإنهم يعترفون بالعجز وعدم قدرتهم على تحقيق أي إنجاز حتى الآن داخل القطاع، بل كل ما نجحوا فيه ويفخرون به الآن هو قتل المدنيين والأطفال الأبرياء وتدمير منازل السكان داخل القطاع، ربما هذا الشيء الوحيد الذي نجحوا في تحقيقه”.

مقترح إسرائيل

لحظة إعلان متحدث الجيش الإسرائيلي عن مقتل 21 جنديًّا وضابطًا في #غزة أمس#الحدث pic.twitter.com/aAcMSTSGmn — ا لـحـدث (@AlHadath) January 23, 2024

أفاد مسؤولين إسرائيليين بتصريحات يقترحون وقف الحرب الدائرة الآن داخل القطاع لمدة تصل لشهرين، بما في ذلك العمل على إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين المتبقين داخل قطاع غزة، وعملية إطلاق سراح الأسرى المتبقين داخل القطاع يتم تنفيذها على عدة مراحل، على أن تكون المرحلة الأولى إطلاق سراح المحتجزين من هم فوق الستين عاماً، وكذلك المحتجزين الذين يعانون من حالات صحية حرجة.

بينما المرحلة التالية تشمل إطلاق سراح المجندات والرجال من هم أقل من عمر الستين عاماً، بما في ذلك الجنود والجثث في حالة وجود أسرى متوفين.

يشمل المقترح الإسرائيلي أيضا إعادة انتشار القوات الإسرائيلية داخل قطاع غزة على أن يتم نقل بعض القوات من المراكز السكانية الرئيسية داخل القطاع، وكذلك السماح بعودة المدنيين الفلسطينيين إلى غزة وشمال القطاع بشكل تدريجي.