حكاية هاشتاق #كلنا_إسراء غريب الفتاة الفلسطينية التي فقدت حياتها بسبب صورة مع خطيبها على انستجرام

تصدر هاشتاج #كلنا_إسراء_غريب موقع تويتر في جميع أنحاء العالم العربي وهو متعلق بوفاة شابة فلسطينية تدعى إسراء غريب عمرها 21 سنة وكانت تعمل في مجال التجميل في بلدة اسمها بيت ساحور، وأصبحت وفاة الفتاة إسراء غريب لقضية رأي عام لأن سبب الوفاة مرتبط بأكثر من رواية مختلفة سنذكرها في التقرير التالي.

الرواية الأولى لوفاة إسراء غريب، الفتاة الفلسطينية تقول إنها توفت بصورة طبيعية بسبب الجلطة القلبية، والرواية الثانية التي تفاعل معها العديد من الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي ( فيسبوك)، و( تويتر)، ترجع لأشهر حينما تقدم شاب بخطبة إسراء غريب وبدأت تتعرف عليه بشكل أعمق وتقابلوا في أحد مطاعم المدينة وهذا اللقاء التقطوا فيديو قصير ونشروه على انستجرام، وهذا الفيديو أخذته ابنة عمها وأبلغت والدها وأشقاءها وحرضت على إسراء بحجة خروجها مع الشاب قبل عقد القران واتهامها باخلال الشرف وسمعة عائلتها.

اتهامات لأهل إسراء غريب بقتلها بسبب صورها على انستجرام

وحسب الرواية فإخوة إسراء وأبوها وزوج أختها بعدما شاهدوا الفيديو ضربوها بشكل مبرح أصابوها بكدمات واصابات في عمودها الفقري ودخلت المستشفى، وبالمناسبة الناس التي صدقت الرواية استندت في رواية أن قتلها كان سبب صور إسراء غريب على انستجرام، وفي الصور توجد آثار كدمات على يدها ولكن مازاد بتأييد الرواية تسجيلات صوتية عدة أظهرت الخلاف بين إسراء غريب وابنة عمها أو في أحد التسجيلات تدافع إسراء عن نفسها.

وانتشر تسجيل آخر لـ إسراء غريب وهي في المستشفى وفيه صوتها وهي تصرخ وهي تتعرض للضرب، ولقد علق محمد صافي، زوج شقيقة إسراء غريب، وأحد المتهمين في هذه القضية، والموكل بالرد على الاتهامات التي تداولتها السوشيال ميديا، إن الشيخ الذي كان مسؤول عن حالة إسراء اسمه عبد الكريم حسان في مركز الرقية الشرعية في شارع الصف، وأنها لم تتعرض لأي ضرب، وحتى الآن لا توجد جهة رسمية لم تتهمه حتى الآن.

مظاهرات في بيت لحم مساندة لقضية إسراء غريب

والجدير بالذكر أنه في الوقت الذي لا تزال فيه تحقيقات النيابة العامة الفلسطينية جارية وصلت قضية إسراء غريب لمكتب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد الشتية وأصدر في القضية بيان على الفيسبوك يعد فيه بإنصافها ونشر نتائج التحقيق في قضيتها وإنزال أقصى العقوبة لمن قتلها إن ثبت أن إسراء غريب.

وخرجت حملة في بيت لحم في فلسطين تساند قضية إسراء غريب وتطالب بتحقيق العدالة لها، وخرج المتظاهرون يهتفون قائلين: ” ارفع صوتك علي الصوت إسراء صرخت ليش تموت.. احنا نساء فلسطين ما بنكلّ وما بنلين .. يا نساء فلسطين أنتن أهل التغيير”.