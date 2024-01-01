حقائق حول محور صلاح الدين “محور فيلادلفيا” الذي تريد اسرائيل السيطرة عليه

ذكر رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو في أحدث تصريحاته بأن محور صلاح الدين أو ما يعرف بمحور فيلادلفيا يجب أن يكون تحت سيطرة إسرائيل، وقال نتنياهو هو بأن إسرائيل يجب أن تسيطر بشكل كامل على محور فيلادلفيا الحدودي الذي يربط بين مصر وقطاع غزة لذلك بهدف نزع السلاح في المنطقة، وقال نتنياهو في مؤتمر صحفي بأن محور فيلادلفيا أو ما وصفه بأنه نقطة التوقف الجنوبية في غزة يجب أن تكون تحت سيطرة إسرائيل وأشار نتنياهو بضرورة إغلاق المحور وقال بأن أي ترتيبات أخرى يتم القيام بها لن تضمن له عملية نزع السلاح التي تسعى لها إسرائيل.

ما هو محور فيلادلفيا:

هو محور صلاح الدين ويعرف أيضا باسم محور فيلادلفيا ويمتد على الشريط الحدودي بين غزة ومصر ويعتبر منطقة عازلة بموجب اتفاقية كامب ديفيد للسلام والتي وقعت بين مصر وإسرائيل عام 1979 ويبلغ طول المحور حوالي 14 كم، تنص الاتفاقية التي وقعتها مصر وإسرائيل عام 1979 بإمكانية كل من الطرفين نشر قوات محدودة العدد على المحور وذلك بهدف تأمينه لمنع التهريب وعمليات التسلل وذلك في شكل دوريات، يمكن لإسرائيل أيضا بحسب الاتفاقية أن تضع بعضا من قواتها محدودة العدد ضمن المحور ومن المفترض أن تتكون القوة العسكرية الإسرائيلية من أربعة كتائب مشاة بالإضافة إلى مراقبين يتبعون للأمم المتحدة ولا يتوجب على إسرائيل وضع أي دبابات أو مدفعيات أو قاذفات صواريخ ما عدا صواريخ أرض جو فقط وتتيح الاتفاقية لإسرائيل وضع ما يصل عدده لـ 180 مركبة عسكرية وإجمالي عدد مشاة لا يتجاوز 4000 فرد.

حقائق حول محور فيلادلفيا:

كانت إسرائيل تسيطر على محور فيلادلفيا ضمن سيطرتها على المنطقة “د” التي ينتمي إليها المحور حتى انسحابها من غزة وتسليمه في عام 2005 للسلطة الفلسطينية هو نفس العام الذي تم فيه وضع اتفاق جديد لتنظيم تواجد القوات ضمن منطقة المحور وتم السماح بتواجد قوات مصرية وإسرائيلية ضمن ترتيب محدد.

تم نشر تقارير صحفية حول خطة إسرائيلية تهدف لبناء جدار تحت الأرض في منطقة المحور.

تم إنشاء المحور بشكل أساسي لمنع تهريب الأسلحة والمخدرات والمواد غير المشروعة إلى قطاع غزة وأيضا لمنع الهجرة غير الشرعية التي تتم بشكل متكرر عبر ذلك الشريط الحدودي.

يذكر بأن تصريح نتنياهو يأتي في وقت زادت فيه التوترات بين إسرائيل وغزة، وقال نتنياهو في كلمة بثها التليفزيون الإسرائيلي بأن إسرائيل تقاتل على جميع الجبهات في حرب ستستمر شهورا عديدة حتى يتحقق النصر بحسب ما قال، وقال نتنياهو بأن الغلبة ستكون لإسرائيل في حربها ضد حماس وأكد بأن قواته ستصل لقد لقادة حماس، وفي سياق متصل بعث نتنياهو خلال كلمته التي بثها التليفزيون الإسرائيلي رسالة لدولة جنوب أفريقيا والتي كانت قد رفعت دعوى قضائية تتعلق بجرائم الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة في محكمة العدل الدولية، وقال نتنياهو موجها رسالته لجنوب أفريقيا بأن إسرائيل ليست من يحاول ارتكاب الإبادة الجماعية واتهم حماس بذلك منتقداً غياب دور جنوب افريقيا في ما آلت اليه أحوال الشرق الأوسط، وأكد مواصلة بلاده لما تفعله مؤكدا بأن ذلك يتعلق بالحماية.